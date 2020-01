¿El aporte de Odebrecht es delito?

El abogado Carlos Caro sostiene que en el Perú no existe el delito de financiación ilegal de partidos, por lo que la sola entrega de dinero entre dos privados no constituye un delito sancionable. De la misma opinión es el abogado Luis Lamas Puccio, quien sostiene que ni Heredia ni Humala eran funcionarios públicos cuando recibieron el dinero por parte de Odebrecht. “En principio la donación como tal no es delito, pero hay que indagar de dónde provenía el dinero”, precisa, según El Comercio.



No obstante, ambos abogados explican que la confesión de Barata sumada a mayores elementos probatorios, sí podría configurar diversos delitos que complicarían la situación de la ex pareja presidencial, que ya tiene restricciones para salir del país.