Marcia Eliana Franco: “Con Nelson ya hablamos de casarnos y de tener hijos”

Estudiaba Comercio Internacional y trabajaba en la Cámara de Senadores de su natal Paraguay. Bastó una nota farandulera que mostraba sus atributos físicos para que empezara a sonar en el mundo de los medios de comunicación, del modelaje y de los concursos de belleza, a pesar de sus 1,59 m de estatura.

Marcia Eliana Franco Ayala (28) pone énfasis en que no vino a ofrecerse, sino que Hans Cáceres la invitó a formar parte del Bailando por un sueño, de la Red Uno. Fue eliminada y no estará en la quinta temporada del reality, pero se sumará a las filas de Juga2, en el equipo contrario al de su novio, Nelson Gutiérrez.

A diferencia de varias estrellas locales, y similar a sus colegas extranjeros, no mide el centímetro a la hora de responder. Y adelanta que está trabajando para entrar a la arena de la política en su país.

Dicen que hablás poco de tu familia.

Siempre traté de mantenerlos fuera de los medios porque mi padre es conservador y porque él, mi madre y mi hermano trabajan en política. Están en lugares serios y no puedo mezclar mi trabajo; trato de cuidarlos. Me dicen “te dejamos ser libre, pero no nos metás en tus quilombos”. En su momento mi papá dejó de hablarme por mucho tiempo, tuvimos varias peleas, me decía: “Cómo voy a ir a mi oficina y ver que salís en un diario chuta o peleando”. No le gustaba a nadie de mi familia, paterna ni materna.



Me sentía muy sola, llegaba a mi departamento y lloraba porque no tenía el apoyo de ellos. Con el tiempo vieron que este trabajo no me hacía menos seria y responsable. Les demostré que soy muy tranquila, no tomo ni fumo, no uso drogas, soy deportista y gracias a Dios para venir a Bolivia mis padres me ayudaron mucho.



¿La polémica no es una forma de drogar al público?

No busco polémica, pero lamentablemente me estiran la lengua y soy muy frontal, directa, polvorita. Me hinchan y exploto, desde chiquitita, por eso siempre fui bastante rebelde. En la TV uno tiene que mostrar lo que es, no ser falsos como muchos, que aparentan ser buenitos y su vida privada deja mucho que desear.



¿Tu vida privada no deja que desear?

No. Doy todo por mi familia porque es lo primero en mi vida, y mi pareja. Si estoy en pareja, me gusta tomar las cosas bien en serio. No soy perfecta, nadie lo es, solo Dios. He cometido errores en la vida, como todos.



¿Cuánto vas con Nelson?

Cinco meses.



Él tiene fama de picaflor.

Lo sé. Una cosa es el show, la TV, pero nadie lo conoce fuera de cámaras. Conozco a su familia, él es increíble, está conmigo las 24 horas; si piensa comprarse algo, también piensa en mí. Igual que yo; quizás por ser frontal o mostrar cuerpo la gente piensa: “Esta es fácil”, o cualquier estupidez. Él y yo cambiamos mucho desde que somos novios.



¿Es difícil una relación en medio de tanta polémica?

Cuesta, pero si hay amor de verdad, si la relación es real al 100%, se puede. La pareja tiene que dialogar mucho y separar lo laboral y lo personal. En TV las chicas se le tiran y los chicos a mí, o se inventan cosas; tratamos de sobrellevar eso. A veces peleamos porque soy muy celosa, y él también.



¿Qué tan serio van?

Ya hablamos de hijos y todo, de ir ahorrando, pensar en el futuro, seguir juntos, ir creciendo económicamente. Todo lo piensa él conmigo y yo con él. No nos hemos puesto plazos, nos gusta que todo fluya, pero sí pensamos en tener hijos, casarnos, etc.



¿Vivís con Nelson?

No, pero estamos juntos todo el tiempo.



¿Él te retiene aquí?

Sí, muchísimo. Incluso si yo no hubiera estado en algún programa, él se puso serio y me habló de estar siempre juntos, nunca separarnos. ¿Realmente te quedarías en Bolivia?



Sí, porque él no aguantaría, allá la gente es más liberal, pero a fin de año nos iremos a Paraguay porque mis padres y todo mundo me pregunta, quieren conocerlo. Creo que la relación va para mucho más.



Viviste un año con un futbolista en Perú.



Estuve a punto de casarme, tenía el anillo y estuve años con él. Recién después de tres años vuelvo a estar en una relación, con Nelson. Me costó superarlo, no fue por cuernos que acabamos, sino por cosas más íntimas, él ya quería un hijo. Eran muchas cosas, él ya tenía dos hijos, había celos, terminamos, pero amándonos. Ya lo olvidé, fue mi novio de toda la vida y dejé todo por él: los medios, no me importó ni vivir sin dinero estando a su lado. Así soy cuando amo de verdad. Después de tres años estoy de novia nuevamente y me cuesta creerlo.



Si te casás pronto y tenés hijos, ¿seguirías en realities?

No. Mi mayor sueño es tener un hijo porque a los 19 años perdí un bebé, de mi primer novio, y sufrí muchísimo. Me encantaría tener un hijo que nazca del amor y dentro de un hogar. Cuando lo tenga y me case seguiría en medios, pero como conductora de un programa o haciendo radio. No me gustaría que mi hijo me vea peleando en la TV. En otros países las mujeres casadas siguen mostrando cuerpo, en Bolivia todavía hay mente cerrada.



Si no estuviera en los medios, abriría otra vez mi negocio en Paraguay, tenía una boutique y una marca de calzados. Me gustaría candidatear para concejal con Lista 4 y ya estoy trabajando y haciendo sonar mi nombre. En Paraguay la farándula y la política se unieron mucho.



¿No contribuís a la hipersexualización de la mujer en estos programas?

En Paraguay es algo más normal, en Bolivia son más conservadores y me encanta porque este país me calmó un poco en todos los sentidos.



¿Críticas en las redes?

Tengo muchísimos seguidores. Me critican y me aman, hay de todo y no tengo miedo porque el día que dejen de hablar de mí me voy a preocupar porque quiere decir que dejé de existir. Algo tiene que mover a la gente, o el odio o el amor, y si no movés nada es que sos fría. A las redes y a los seguidores los vuelvo números en Paraguay, de eso depende que nos contraten marcas por posteos.



¿Qué te hace pensar que sos famosa?

Tener siempre mucho trabajo, la gente me reconoce, más la gente humilde y me encanta. Y los niños, los amo. Esa es la parte linda de todo esto.



Sos pequeña y te va bien en un trabajo en el que pesa lo físico.

Mido 1,59 m. Muchas, más altas y lindas, se quieren colgar de esta chiquitita. De qué sirve tener cuerpo y altura, si no tenés ángel. Uno nace con ese carisma.



Te desnudaste, ¿por qué hacerlo?

Tengo un representante que maneja mis contratos. Hice un desnudo para la revista H, porque soy una modelo internacional. Fue bien pagado; algunas posan gratis, mi imagen no es gratis.



¿Tus mayores miedos?

El más grande es perder a mis padres estando lejos, que sería la parte más dura de mi vida. Peleo a veces con ellos, pero no me veo sin mis papás, ni sin mi hermano, que es mi todo, mi vida entera. Otro miedo es no poder algún día formar una familia.



Dicen que sos solitaria.

Soy selectiva con los amigos, hay mucha maldad en los medios y uno no es eterno acá.