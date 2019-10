España crea ley contra la financiación ilegal de partidos

El Congreso de los Diputados de España aprobó este miércoles la creación de un delito de financiación ilegal de los partidos y un refuerzo de las medidas de lucha contra la corrupción, una de las principales preocupaciones de los españoles.



La ley de reforma del código penal y otra sobre la financiación de los partidos tiene que ser aún aprobada por el Senado, aunque no debería tener problemas dada la mayoría del gobernante Partido Popular (PP, derecha), y crear así el delito de financiación ilegal de los partidos que hasta ahora no existía.



Así, se prohíben las donaciones anónimas y de personas jurídicas y las que superen 50.000 euros, según los textos consultados por la agencia de noticias AFP.



El nuevo código penal prevé multas del triple al quíntuple de la suma donada y penas de prisión que van de los seis meses a los cuatro años cuando las donaciones superen los 500.000 euros o si sobrepasan los 100.000 euros cuando los donantes sean entidades o gobiernos extranjeros.



La reforma del código penal también refuerza la lucha contra la corrupción endureciendo los castigos para los funcionarios culpables de tráfico de influencia o fraude.



La reforma, no obstante, ha sido considerada por el Partido Socialista, principal de la oposición, "completamente insuficiente", ya que las personas que donen menos de 500.000 euros euros no irían a prisión.



Así, según el diputado socialista Antoni Such, basta constatar que en el denominado caso "Gürtel", sobre un supuesto entramado para la financiación ilegal del PP, ninguna de las personas implicadas dio más de 500.000 euros.



El 27 de noviembre, el jefe del gobierno, Mariano Rajoy, defendió ante los diputados tres reformas legislativas destinadas a reforzar la lucha contra la corrupción, en un momento en que cientos de personas están imputadas en distintos casos.



Los asuntos de corrupción afectan al conjunto de los partidos españoles, pero también a sindicatos, el mundo del deporte o a personalidades.



Junto al desempleo es la principal preocupación de los españoles, según las encuestas. A menos de un año para las legislativas, es también uno de los principales argumentos del partido antiliberal Podemos, en cabeza de los sondeos junto con el PP.