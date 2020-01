Los reclusos de Puerto Suárez reciben prediario

Son 11 mujeres y 73 varones las personas que están recluidas en la carceleta Bahía de Puerto Suárez, que recibieron los de Bs 240 para su alimentación, correspondiente al mes de abril.



Manuel Alba, funcionario de la Gobernación cruceña, a tiempo de hacer la entrega del dinero, indicó que el retraso de estos recursos se debió a los bloqueos que no permitieron estar a principio de mes.



De su lado Francisco Vargas, encargado del recinto carcelario, aprovechó para pedir que haya más atención a las necesidades de los internos que guardan detención por diferentes delitos. “ Son seres humanos y merecen ser tratados como tales”, dijo el policía.



El interno Germán Lucas tomó la palabra a nombre de los internos y solicitó a la población que los ayuden con remedios y alimentos, porque, según dice, hay días que no tienen nada y lo poco que logran recolectar es gracias a algunas visitas, pero eso no les alcanza.