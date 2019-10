Dicen que irresponsables políticos dañaron proceso

El ministro de Autonomías, Hugo Siles, afirmó que "miopes, egoístas, irresponsables políticos y agoreros" generaron una campaña de desinformación que dañó el referéndum autonómico que viven cinco departamentos, dos pueblos indígenas y tres municipios de Bolivia.



"Tenemos agoreros, miopes, egoístas e irresponsables políticos han desarrollado un trabajo con clara intencionalidad para desinformar y confundir a la población, por suerte son la excepción, la regla es que el ciudadano tenga la información precisa", aseveró la autoridad.



Siles lamentó que existan analistas y políticos que pretenden afectar el desarrollo normal de la jornada de votación que vive La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Chuquisaca; Totora Marka y Charagua; y Huanuni (Oruro), Tacopaya y Cotapata (Cochabamba).



"Tenemos que ser responsables, este es un proceso concentrado en el proceso concentrado en el perfeccionamiento de la descentralización y las autonomías (...) Apostamos a que este proceso se perfeccione cada vez más", agregó el ministro.

Siles dijo que la población puede aceptar o rechazar los estatutos autonómicos y las cartas orgánicas. "Esto es vinculante y localizado a los ciudadanos, la Constitución Política no da un plazo, es opcional y eso es parte de la democracia", explicó.



El funcionario admitió que "tal vez nunca sea suficiente toda la información, pero no se puede atribuir esa realidad a generar otro tipo de desinformación y confusión. Lo hemos dicho, hay gente que nos ha estado cruzando durante todo este proceso".



Mientras que el Gobernador de La Paz, Félix Patzi dijo que los errores fueron de quienes no socializaron los documentos sobre la autonomías. Negó haber realizado una campaña por el "No". "Yo nunca hice una campaña, solo observe las fallas de ese estatuto", resaltó.

Según los datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que inauguró la jornada de sufragio, son 3.871.176 las personas habilitadas para votar. Existe una sanción de 414 bolivianos para quienes no acudan a los recintos. ,