Arce: No cambian fechas para el doble aguinaldo

El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, informó que la postergación del pago del segundo aguinaldo no está siendo analizada en las instancias que corresponden porque no ha recibido ninguna solicitud formal por parte de los microempresarios para postergar el pago del beneficio para los trabajadores de este sector.



Arce Catacora dijo que no hay ningún argumento para modificar dicha norma, pero si existiera una solicitud formal de ampliación del plazo para el pago del segundo aguinaldo tendría que ser argumentada y analizada.



“No conozco de alguna modificación porque eso entra a Gabinete a discutirse, y no tenemos conocimiento de ninguna norma que vaya a reemplazar la que está vigente. Se requiere una modificación del Decreto Supremo (1802), que tendrá que discutirse en su momento en función de argumentos, (pero) por el momento nosotros no vemos ningún argumento para modificarlo”, explicó Arce.



Las declaraciones del ministro van en contra a lo dicho por el ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, que en la víspera abrió la posibilidad de que para las pequeñas y medianas empresas se amplíe el plazo del pago del beneficio hasta enero o febrero de 2016.



La autoridad ratificó que existe el 99,9% de probabilidades de que se pague el doble aguinaldo, ya que Bolivia alcanzará este año un crecimiento económico del 5% como se lo ha proyectado.



Bono Esfuerzo por Bolivia



El 20 de noviembre de 2013, mediante Decreto Supremo 1802, el presidente Evo Morales instruyó el pago de un segundo aguinaldo denominado "Esfuerzo por Bolivia" para la clase trabajadora de los sectores público y privado.



La norma indica que el pago debe cancelarse todos los años en los que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) esté por encima del 4,5%. Además, señala que el pago para el sector privado fenece el 31 de diciembre.