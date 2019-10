Londres tiene una mina de oro bajo sus calles

Oculta bajo las frías calles de Londres yace una mina de oro. Se extiende a lo largo de más de 27.871 metros cuadrados, en el sector financiero de la ciudad.



Sin sospecharlo, quienes transitan por la calle Threadneedle, pasan por encima de un laberinto conformado por ocho bóvedas del Banco de Inglaterra, repletas con lingotes de oro por un valor de $us 200.000 millones, según un reportaje de la BBC Mundo.



El oro es uno de los valores más negociados en el mundo. Casi no hay lugar donde no se hagan tratos con este mineral. Su precio es considerado uno de los termómetros más eficaces para medir la confianza de los consumidores.



Cuando el clima es de incertidumbre el precio del oro sube, y también lo hace cuando hay elecciones en Estados Unidos. "El oro es una protección contra la incertidumbre", comenta Jonathan Spall, un comerciante con larga trayectoria en el mercado y director de la firma G. Cubed Metal.



En el interior de estas recámaras no hay olores ni sonidos. Sus gruesas paredes de concreto encierran barras de oro cuyo peso es de alrededor de 12 kg, y su valor ronda los $us 500.000 cada una.



Los lingotes son distintos, por cuanto tienen características propias de donde fueron hechos. Unos parecen panes y otros tienen los bordes redondeados, a fin de facilitar el agarre y transporte.



Un quinto del oro de los gobiernos del mundo se encuentra aquí y en otros sitios de Londres. En total son 6.256 toneladas con un valor de $us 248.000 millones.



Solo en las bóvedas del Banco de Inglaterra hay 5.134 toneladas, incluyendo las reservas del Tesoro de Reino Unido, y gran parte del volumen enorme que se negocia en la ciudad.