Ven machista a Quintana por dicho sobre Maricruz

El alcalde Luis Revilla, esposo de Maricruz Ribera, calificó de "machistas y autoritarias" las afirmaciones del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, que criticó el denominativo de "Primera Dama" en un proyecto voluntario contra la violencia.



"Primero sorprendido porque el ministro ha votado por mi y en segundo lugar, me parecen declaraciones machistas y autoritarias, como a las que está acostumbrado permanentemente el ministro Quintana. No me extraña que promueva un Decreto para que todos los funcionarios sean solteros", aseveró el burgomaestre.



La autoridad aseguró que el trabajo que realiza su pareja es voluntario y no recibe ninguna remuneración por parte de la comuna. "¿Dónde queda el Chacha Warmi (hombre y mujer? Parece que solo en los discursos. Yo estoy agradecido por el trabajo que hace mi esposa", dijo.

#ÚLTIMO Alcalde Revilla califica de "machistas" los dichos de Quintana sobre su esposa, Maricruz Ribera pic.twitter.com/cI9RzMhI9g— EL DEBER (@diarioeldeber) octubre 15, 2015 n n n n