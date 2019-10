Incendio próximo a Viru Viru obliga a postergar vuelos

Con los ojos irritados por el humo, con la rabia contenida y la preocupación por no poder viajar a tiempo, así estuvieron por varias horas los pasajeros que se encontraban la tarde de ayer en el aeropuerto Viru Viru.



Un incendio descontrolado de pastizales en los alrededores de la terminal aérea, cuya humareda afectó la visibilidad, obligó a los administradores del aeropuerto a restringuir el acceso al lugar y a suspender los vuelos desde las 15:00 hasta las 17:40, para desesperación de los viajeros. Incluso algunos vuelos tuvieron que ser cancelados a último momento.



El fuego en la zona comenzó el fin de semana, se sabe que los bomberos trabajaron arduamente para sofocar las llamas; sin embargo, los vientos de hasta 80 kilómetros por hora que se registraron en la jornada reavivaron el fuego, amenazando no solo al aeropuerto sino también a condominios, urbanizaciones y casas aledañas.



Las llamas amenazaron especialmente la parte sur de la pista a escasos 50 metros de naves. El fuego del lado de la avenida G-77 fue combatido por efectivos de la Unidad de Bomberos de la Policía, de la Alcaldía, de la Gobernación y bomberos voluntarios.



Pasadas las15:00 se sumaron al trabajo policías de la Escuela Básica, del PAC, y del Comando. Después de varias horas de arduo trabajo, las llamas no solo fueron sofocadas con agua sino también con tierra, para lo cual se utilizaron palas y ramas de árboles.



25 vuelos afectados

Las operaciones aéreas (vuelos de salida y llegada) se reanudaron a las 17:40, según Juan Carlos Saavedra, de la Autoridad de Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).



Debido al incendio 25 vuelos fueron afectados, tres de ellos internacionales, incluso uno tuvo que ser cancelado mientras que los otros fueron reprogramados.



Una señora que debía viajar a Lima (Perú) en la línea LAN esperó desde las 13:00 hasta las 18:00, hora en que le informaron de que su vuelo se había postergado para hoy. Un ciudadano colombiano que debía viajar a Bogotá también tuvo su vuelo reprogramado para hoy.

Juan Carlos Saavedra lamentó este imponderable y aseguró que en ningún momento se atentó contra la vida de nadie.



Investigan las causas

Animales silvestres, como víboras y conejos, salieron a la vía G-77 escapando del fuego. Los pastizales quedaron consumidos por las llamas.



A las 20:00 los bomberos de la Policía culminaron su tarea. El jefe de Bomberos, Fernando Pelaez, dijo que emplearon tres carros cada uno con capacidad de 5.000 litros de agua. Roxney Borda, de la Alcaldía, dispuso varios vehículos con bolsas de 400 litros de agua de emergencia.



Se desconocen las causas del siniestro. Se cree que alguna persona quemó basurales o lanzó una colilla de cigarro, dando origen al incendio.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología había alertado vientos fuertes para este lunes. Aasana anuncia el ingreso de un frente frío leve