9 mujeres elegidas por primera vez en Arabia

Al menos nueves candidatas fueron elegidas consejeras municipales en las primeras elecciones abiertas a las mujeres en Arabia Saudita, un país regido por una versión rigorista del islam.



"Aunque solo se hubiera elegido a una mujer, estamos realmente muy orgullosas", dijo la activista de los derechos de la mujer Sahar Hasan Nasief, originaria de la ciudad de Yedá, en el mar Rojo.



Estas nueve candidatas representan cerca del 1% del total de 2.106 cargos elegidos por votación popular en estas elecciones. La monarquía saudita es uno de los países más restrictivos del mundo para las mujeres, que no tienen derecho a conducir y necesitan el visto bueno de un hombre para trabajar o viajar.



El país era el último del mundo en negar el derecho de voto y la candidatura a sus ciudadanas. El sábado, los votantes eligieron entre 6.000 hombres y más de 900 mujeres autorizadas a presentarse por primera vez. Todas ellas aspiraban a un escaño en las 284 asambleas municipales, las únicas compuestas por representantes electos pero con poder limitado.



Las mujeres tuvieron que superar una serie de obstáculos en las elecciones. Las candidatas no tenían derecho a reunirse cara a cara con votantes masculinos durante la campaña, y las electoras aseguraron que su registro en las listas se vio entorpecido por obstáculos burocráticos y por el hecho de no poder conducir.



Lee más: Mujeres saudíes, con voz y voto, por primera vez en unas elecciones





A consecuencia de ello, las mujeres representaban menos del 10% de los votantes registrados -cerca de 1,5 millones de personas- y pocas tenían esperanzas de ser elegidas. Unas 119.000 mujeres se inscribieron por primera vez en una lista electoral, de un total de casi 1,5 millones de votantes según cifras oficiales.



Varios países occidentes y oenegés están pendientes de la situación de los derechos humanos en el reino, dirigido por el rey Salmán, de la dinastía sunita de los Al Saud. Un tímido proceso de apertura arrancó bajo el reinado del rey Abdalá (2005-2015), predecesor de Salmán, que concedió en 2011 a las saudíes el derecho de voto y de ser elegidas.



Mira estas imágenes de la histórica jornada electoral en Arabia Saudita:,

Votaron las mujeres en Arabia Saudita por primera vez Votaron las mujeres en Arabia Saudita por primera vez Votaron las mujeres en Arabia Saudita por primera vez Votaron las mujeres en Arabia Saudita por primera vez Votaron las mujeres en Arabia Saudita por primera vez Votaron las mujeres en Arabia Saudita por primera vez Votaron las mujeres en Arabia Saudita por primera vez