Evo ve derrota en Chile al salirse de Pacto de Bogotá

El presidente Evo Morales dijo que si Chile opta por abandonar el Pacto de Bogotá es como asumir futuras derrotas en los litigios que plantea Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, una por el tema marítimo y otra posible por el uso de las aguas del Silala.



"Es como una confesión anticipada de que van a perder. Lamento que algunos políticos de Chile sigan diciendo por la razón o por la fuerza, ya no estamos en ese tiempo, ahora es por la razón de la fuerza", señaló el presidente en conferencia de prensa.



Agregó que "cuando algunos países ya no pueden resolver vía diálogo, de forma bilateral, acuden a la Corte Internacional de Justicia y ahí Chile pierde", en referencia al "nerviosismo" que existe por la nueva demanda que el país plantearía.



"Si algún sector de Chile quiere renunciar al Pacto de Bogotá, como quedaría el Estado chileno, que era respetuoso a la normativa internacional. El retirarse del pacto Bogotá es aislarse del derecho internacional, haría mucho daño a Chile", explicó Morales.



Ratificó que "no hay razón para defender soberanía de algo que es asaltado, robado, usurpado, lamento que algunas autoridades hacen daño a su pueblo" y ratificó que "no hay río internacional, es un bofedal y del bofedal hay manantiales".