Facebook lanza app que te recuerda qué hiciste un año atrás

Facebook presentó una nueva aplicación llamada On this day (En este día) la cual permite a los usuarios ver recuerdos en su historial dentro de la red social, que es muy similar a lo que hace la app Timehop.



Esta nueva opción mostrará fotos antiguas y otros recuerdos como sentimientos, de quién te hiciste amigo ese día, las publicaciones que compartiste o los estados en los que te etiquetaron.



"A la gente suele gustarle rememorar fotos antiguas y otros recuerdos. Muchas personas nos comentaron que disfrutan de los productos y las funciones que les facilitan esta tarea", escribió en un comunicado Jonathan Gheller, administrador de productos de Facebook.



El contenido de On this day, no puede verlo nadie a menos que decidas compartirlo con tus amigos.



Aunque aún no está disponible para todos los usuarios, y no será a nivel mundial hasta dentro de unos días, podrás ver la página "En este día" haciendo clic en el marcador situado en la parte izquierda de la sección de noticias. Una vez en la página, puedes activar notificaciones para recibir alertas o quitarlas.



De igual forma, se puede acceder haciendo clic en el enlace de la función: https://www.facebook.com/onthisday.



Con esta nueva funcionalidad, la red social de Mark Zuckerberg permite editar o eliminar publicaciones antiguas, o compartir los recuerdos con tus amigos.



Si no te convence On this day, puedes utilizar la cápsula de tiempo Timehop, una aplicación que permite ver fotos y actualizaciones de este día en la historia.



A diferencia de Facebook, Timehop permite compartir tus antiguos estados en todas las redes sociales que quieras, lo único que tienes que hacer es vincular tus cuentas con la app.