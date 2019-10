Sancionarán a Alianza por no dar rosetas del SOAT

A raíz del estallido de reclamos de los propietarios de motorizados por la falta de puntos de venta y de rosetas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT 2015) en el país, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) sancionará al Grupo Asegurador Alianza como única firma autorizada para su comercialización.



Mientras tanto, para no dejar a la población sin este seguro, ha dispuesto que la aseguradora comercialice solo el certificado SOAT, hasta el 15 de enero.



El director ejecutivo de la entidad fiscalizadora, Iván Rojas, dijo que la sanción pecuniaria puede ir de $us 1.000 a $us 500.000. El reglamento de sanciones de las compañías de seguros establece sanciones pecuniarias e incluso puede llegar a una intervención o el cierre de la firma, dependiendo de la gravedad de la falta.



“Se ha iniciado el proceso sancionador correspondiente contra la compañía por la falta de provisión de rosetas, que generó un problema mayúsculo en la venta del SOAT y en la misma medida debería aplicarse el reglamento de sanciones. Hemos fiscalizado y hemos constatado el desabastecimiento de las rosetas en los 3.900 puntos autorizados para su venta”, advirtió Rojas.



La empresa hizo conocer que el proveedor no cumplió con la entrega de 1 millón de rosetas y descartó cualquier sanción en su contra.

Alianza tiene previsto comercializar 1.600.000 seguros.



“Hubo una falla del proveedor en la entrega del segundo lote de las rosetas. Este viernes muchos agentes no salieron a vender, pero nosotros, con el afán de no dejar sin cobertura de la gente, fuimos autorizados para vender los certificados. Entonces, no puede existir ningún tipo de sanción”, argumentó Aníbal Casanovas, gerente nacional de Ventas de la Aseguradora Alianza.



No obstante, la APS atribuyó la responsabilidad a Alianza por su falta de previsión. Explicó que el contrato se lo generó en agosto del año pasado, entre las compañías interesadas en postular para el SOAT.



Cuando se entreguen las rosetas, Alianza además está obligada a enviar al domicilio o lugar de trabajo del asegurado las rosetas adquiridas sin costo adicional. Casanovas manifestó que aceptarán ese trámite para facilitar la entrega.



Rojas aclaró que no se está ampliando por 15 días el plazo para comprar la roseta.



“Esta es una obligación establecida en ley y en decreto supremo, que todo vehículo automotor tiene que contar desde el 1 de enero de 2015, con su SOAT. En este caso, solo se está autorizando que el seguro se venda con el certificado durante 15 días”, indicó.



Sin muchos problemas

Pese a este problema, los choferes del país no han sufrido mayores percances en la adquisición del seguro, aunque reconocieron que hay muchas filas.



La Confederación de Choferes de Bolivia pidió la renuncia del director ejecutivo de la APS, Iván Rojas y la inmediata designación de una empresa adicional para la comercialización del SOAT ante las dificultades que se han tenido en los últimos días. “Esta figura del monopolio está muy mal. Lo que deberían hacer es habilitar a otra empresa yo sé que hay otras empresas que han fallado. Pero hay una empresa que está legítimamente habilitada que es Credinform. El director de la APS debería renunciar o el ministro de Economía debería destituirlo", afirmó Franklin Durán, presidente de la Confederación de Choferes y diputado electo por el Movimiento Al Socialismo (MAS).



Para evitar problemas en la distribución del seguro, Alianza anunció que en las próximas horas incrementará un 20% más de su personal de ventas y ya atiende con más funcionarios en sus oficinas centrales. Actualmente, hay 3.500 puntos de venta a escala nacional.

Mientras tanto, en coordinación con la APS, la Unidad Operativa de Tránsito hace controles en las trancas de salidas y entradas de ciudades y poblaciones.



Rojas también lamentó que en la ciudad de El Alto, los agentes de Alianza hayan subido el precio establecido del SOAT y anunció que sancionará a los vendedores. “Al margen de iniciarse el proceso sancionador por ese vendedor de la compañía de seguros, también se le seguirá las acciones legales correspondientes, porque el precio del SOAT es único en cada vehículo. Los precios que ya han sido publicados no deben variar”, dijo el director.



Venta del SOAT

Según los datos de la APS, hasta diciembre de 2014 se han vendido 263.261 certificados SOAT. Es decir, un 18,2% del parque automotor ha adquirido el beneficio. De ellos, 105.219 pertenecen al sector público y 158.042 al sector privado.



Según el RUAT, hasta noviembre de 2014, el parque automotor de Bolivia era de 1.445.712 unidades.

Con el SOAT-2014 las aseguradoras recaudaron $us 18 millones. Pagaron $us 10,5 millones por 9.345 siniestros y fueron afectadas 16.904 personas.



Hay $us 5 millones adicionales en curso de pago. El total de certificados vendidos fue de 1.153.744