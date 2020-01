Embarazo de niña chilena abre debate sobre aborto

El embarazo de una niña chilena de 11 años supuestamente violada por su padrastro ha aumentado el debate sobre el aborto en Chile, donde este jueves el Senado discute un proyecto de ley que despenaliza esa práctica en tres situaciones.



La menor, que vive en la sureña región de La Araucanía y se encuentra en su quinto mes de embarazo, denunció este martes a su padrastro, un hombre de 41 años a quien acusa de haberla violado, según medios locales.



Los profesores de su colegio fueron los que instaron a la menor a denunciar el hecho ante la Policía de Investigaciones.



El hecho ha consternado a Chile, donde el Senado hoy reanuda la discusión sobre la despenalización del aborto, en la que intervendrá la ministra de la Mujer, Claudia Pascual.



Personalidades políticas y organizaciones en defensa de los derechos humanos han criticado la falta de protección de las niñas cuando son víctimas de violencia sexual.



"El Estado chileno, que fracasó en proteger a estas niñas, es responsable de otorgarles todo el apoyo necesario mientras lidian con las horrendas consecuencias físicas y psicológicas de haber sido violadas y haber quedado embarazadas como resultado", manifestó Amnistía Internacional a través de un comunicado.



Asimismo, la organización llama al Estado de Chile a "avanzar con celeridad en la aprobación del proyecto de ley para regular el aborto en tres causales".



La senadora de la comisión de Derechos Humanos Jacqueline van Rysselberghe, del partido derechista Unión Demócrata Independiente, lamentó el caso pero insistió en que el aborto "no es la única opción" e instó a la menor a considerar otras alternativas, como la adopción.



María Antonieta Saa, presidenta de Miles Chile, organización no gubernamental que lucha por los derechos sexuales y reproductivos, denunció la situación y enumeró las consecuencias traumáticas que puede sufrir la menor a causa del embarazo.



"Una niña de 11 años no puede ser madre. Nuestro nivel civilizatorio, del siglo XXI, no debe llevarnos a pensar eso. Es pedirle demasiado como ser humano, sobre todo cuando es producto de una agresión", expuso la representante de Miles.



"La maternidad en el siglo XXI debe ser una elección consciente de un humano consciente, tanto del padre como la madre, la maternidad no tiene que ser fruto de un acto de violencia. Tenemos que darles oportunidad a todas las mujeres de poder tomar esa elección", señaló la exdiputada, aludiendo a los grupos provida.



La despenalización del aborto en casos de violación, peligro de la vida de la madre e inviabilidad del feto fue aprobada en la Cámara de Diputados en marzo, después de un año de polémicas e intensas discusiones.



Actualmente, Chile es de los pocos países del mundo que mantiene una prohibición legal absoluta del aborto, junto con El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra, Malta y El Vaticano.



Una norma impuesta durante la dictadura de Pinochet en 1989, poco antes de dejar el poder, prohibió totalmente el aborto al modificar el artículo 119 del Código Sanitario de Salud, que desde 1931 permitía la interrupción del embarazo