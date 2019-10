Las 8 frases del discurso de Trump en Cleveland

El hombre de negocios de 70 años aceptó anoche la candidatura a la Casa Blanca del Partido Republicano ante 2.500 delegados en Cleveland (Ohio). Trump se consideró en su discurso él único capaz de restaurar la seguridad en un EEUU a la deriva.



Estas son algunas de las frases que más llamaron la atención durante el cierre de la convención en Cleveland:



1. Tiempos de crisis

?

"Nuestra convención ocurre en un momento de crisis en nuestro país. Los ataques a nuestra policía, y el terrorismos en nuestras ciudades, amenaza nuestro estilo de vida. Cualquier político que no capta ese peligro no calza para liderar nuestro país".



2. El legado de Clinton

?

"Después de años de guerras en el Medio Oriente, después de trillones de dólares gastados y miles de vidas perdidas, la situación es peor que nunca antes. Este es el legado de Hillary Clinton: muerte, destrucción, terrorismo y debilidad".



3. "Soy tu voz"

?

"He visitado a trabajadores industriales despedidos y las comunidades aplastadas por nuestros horribles e injustos acuerdos comerciales. Estos son los hombres y mujeres olvidados de nuestro país. Personas que trabajan duro, pero ya no tienen una voz: Yo soy tu voz".



4. Construir un muro

?

"Vamos a construir un gran muro fronterizo [con México] para detener la inmigración ilegal, detener las pandillas y la violencia, y detener el paso de las drogas".



5. Detener la inmigración

?

"Debemos inmediatamente suspender la inmigración de todo país que esté comprometido con el terrorismo, hasta que mecanismos de control probados se pongan en marcha".



6. Recuperar la seguridad

?

"En esta carrera por la Casa Blanca, soy el candidato de la ley y el orden".



7. La culpa es de Barack Obama

?

"La retórica irresponsable de nuestro presidente, quien ha usado el púlpito de la presidencia para dividirnos por raza y color, ha creado en Estados Unidos un entorno más peligroso para todo el mundo".



8. Estados Unidos está primero

?

"Mientras estemos dirigidos por políticos que no pongan a Estados Unidos primero, podemos estar seguros de que las otras naciones no respetarán a Estados Unidos. Todo esto cambiará cuando asuma mi mandato".