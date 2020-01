¿Por qué es mejor dormir sin nada de ropa?

Camisones, baby doll, pijamas o medias son solo algunas de las prendas que en general usamos para dormir. Sin embargo, lo mejor es no vestirse sino, por el contrario, dormir desnudas ¿Por qué? Los expertos en estudio del sueño aseguran que para dormir profundamente es necesario tener medio grado menos de temperatura y para ello el cerebro envía mensajes a los vasos sanguíneos para que liberen calor.



Si estamos demasiado abrigadas, es más difícil que el cuerpo baje la temperatura y el sueño no será tan reparador. En cambio, al estar desnudas facilitamos que el cuerpo se enfríe y el cerebro trabaje tranquilamente. Según diversas investigaciones científicas, ir a acostarnos sin ropa ayuda a mantenernos en un estado saludable tanto física como mentalmente.



Aquí van otros consejos que da la revista Susana, para dormir bien: Mantené los horarios, eso significa seguir una rutina estable, es fundamental para que los ciclos del sueño no se alteren. El dormitorio debe estar oscuro, sin ruidos y fresco, preparar el ambiente para el descanso predispone a dormir mejor. Cuando disminuye la luz se segrega más melatonina, la hormona que regula el sueño.



También debés dedicarle tiempo a la relajación, una hora antes de ir a dormir empezá a prepararte para el descanso. Bajá el ritmo, meditá, realizá ejercicios de respiración, escuchá música serena, son recursos que no fallan. Desconectá el celular, la computadora y no tengás televisión en la habitación, las luces y los sonidos de los aparatos eléctricos te avivan.



?Es recomendable también, antes de dormir, no tomar café, alcohol o gaseosas, tampoco fumar. Todas estas sustancias son estimulantes. Cená una hora y media antes de acostarse y elegí alimentos ligeros para que la digestión no sea pesada. Tampoco es bueno ir a dormir con el estómago vacío. Aunque te cueste, evitá los dulces en la cama porque elevan el nivel de glucemia e impiden el descanso. Realizá actividad física, pero solo hasta media tarde.



Acostate sin ropa y... feliz descanso.

