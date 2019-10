Parte de una vivienda se desploma por filtraciones

Filtraciones y la persistente llovizna en la ciudad de La Paz ocasionaron que el muro perimetral de una vivienda se desplome, según el informe de la Dirección Especial de Gestión Integral de Riesgos (DEGIR) del municipio.



"Ha caído el muro perimetral, es una casa que está en litigio y no hay personas heridas producto del hecho. Son filtraciones de agua las que ocasionaron que se caiga parte de la vivienda, sucedió pasadas las siete de la mañana y no hay viviendas afectadas a su lado", manifestó el responsable Vladimir Toro.



Los detalles indican que la vivienda estaba en anticrético y se encuentra ubicada en el final de las calles Ecuador y Belisario Salinas en la zona Sopocachi de la urbe paceña. Se intenta dar con el paradero de los propietarios del inmueble.



Mientras que desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anticipan que la temperatura máxima en la sede de Gobierno llegará hoy a 15º centígrados, con una tormenta eléctrica por la tarde y un cielo nuboso en la noche.



No se reportan, por el momento otras emergencias en la ciudad, aunque el monitoreo continúa debido a la alerta naranja que se activó hace algunos días por los estragos que podrá causa el fenómeno de "El Niño".