Fencomin critica falta de convocatoria a diálogo

El presidente de la Federación Nacional de Mineros (Fencomin), Carlos Mamani, lamentó que el Gobierno no convoque al diálogo con el sector, pese a que se ha declarado un cuarto intermedio en los bloqueos carreteros del sector.



"Desde ayer a ahora, no existe ninguna respuesta de parte del Gobierno para poder reunirnos. Hemos pedido que de manera oficial se nos diga fecha, hora y lugar para sentarnos al diálogo pero no hay nada", dijo Mamani a la prensa.



Señaló que los mineros estaban desbloqueando las carreteras y se quedará así hasta que termine la reunión de presidentes de federaciones mineras que se lleva a cabo en sus instalaciones de la ciudad de La Paz.



"Solo hemos recibido insultos de parte del gobierno", añadió.



Esta mañana, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó oficialmente que existe una querella contra los mineros cooperativistas por los hechos de violencia que protagonizaron en los últimos días.



"Ya nos apersonamos al Ministerio Público para que se inicien las acciones", dijo Romero aunque no precisó contra quiénes o qué dirigentes será el proceso.



Muy temprano, este viernes los mineros que estaban bloqueando en Mantecani decidieron levantar la medida extrema, dejando la ruta La Paz-Oruro expedita tras dos días de bloqueos.