Quintana pidió publicidad en Facebook por el Sí

En febrero el jefe de campaña del MAS, Hugo Moldiz, le dijo a EL DEBER que se pagó a Facebbook para hacer viral el ´Si" en el referendo; hoy se señala que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, fue el que dio la orden de comprar esas promociones.



"Todos los ministerios deberían comprar un espacio (…) en el Face, todos sin excepción”, instruyó a los relacionistas públicos del Gobierno el domingo 7 de febrero, en una reunión que se realizó en Palacio entre las 15 y 19 horas, publica el blog "Rimay Pampa".



Hace varias semanas Moldiz señaló a este medio que "nosotros hemos optado por hacer lo que se hace en el Facebook, a veces, para que se viralice más, publicidad y comprar espacio", negando que contratar a un equipo para eso.



Ahora se sostiene que Quintana dijo a los encargados de comunicación de las diferentes carteras de Estado que "el miércoles voy a controlar; Ministerio que no tenga le voy a sacar la cabeza, el miércoles todo el mundo ya con contratos de promoción en el face, todos".



La relacionista pública del Ministerio de Economía, Leyla Medinacelli, hizo notar a Quintana que no puede haber contratos porque la compra de promociones a Facebook se realiza a través de tarjetas de crédito. También le informó que no hay presupuesto.



“Utilicen el mecanismo administrativo que sea (…) Usted está peleándose con las sombras (…). Cada ministerio aporta 50 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil dólares, los ministerios ven lo que tienen que hacer (…) no está en el presupuesto, eso es lo de menos, no hay problema”, respondió el titular de la Presidencia, agrega "Rimay Pampa".



El portal informativo agrega que Quintana, involucrado en el caso Tráfico de Influencias junto al presidente Evo Morales y la expareja de éste, Gabriela Zapata, reconoció en ese encuentro de domingo de Carnaval que la denuncia de Carlos Valverde, difundida el 3 de febrero, fue “un golpe muy duro”.



