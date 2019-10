Ingreso de droga no da paz a diplomacia brasileña

Brasil relanzó la relación diplomática con Bolivia después de dos años y cuatro meses sin tener un embajador en La Paz. Raymundo Santos Rocha Magno arribó a la sede de Gobierno el 7 de diciembre y entre todos sus retos el más importante es la lucha contra el narcotráfico.



Parlamentarios y políticos brasileños revelaron a EL DEBER que están muy preocupados con este tema y coincidieron en que se debe trabajar de forma conjunta para erradicar este flagelo. En Brasilia afirmaron que la misión de Rocha es evitar que la cocaína peruana y boliviana ingrese a su territorio.



En La Paz no hay excusas. El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, está consciente de la internación de sustancias controladas a Brasil provenientes de Bolivia. “Somos un país de tránsito, estamos al medio y eso nos perjudica”, dijo. La autoridad, además, recordó que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Policía Federal de Brasil firmaron un convenio para realizar operativos conjuntos en la frontera entre ambos países.



“No solo es trabajo de control en fronteras, sino que también se acordó reforzar la cooperación, el combate contra la producción y demanda de la cocaína, la seguridad ciudadana en las fronteras, el intercambio de oficiales de enlace, intercambio de los agentes antidroga en materia de capacitación y el intercambio de información de inteligencia”, acotó Cáceres.



Versión boliviana

En Brasilia el panorama no es tan alentador. El senador Ricardo Ferraço admitió que la decisión de enviar un nuevo embajador brasileño a La Paz pasaba por la aprobación oficial del refugio político en Brasil al exsenador boliviano Róger Pinto.



El legislador, en contacto con EL?DEBER, añadió que la misión de Rocha se “desmarca” de la política y se enfocará en temas comerciales, económicos y, el más importante, la lucha contra el narcotráfico.



“Tenemos una frontera demasiado problemática con Bolivia, donde están identificados ilícitos internacionales, como tráfico de drogas y robos de autos. El tema ahora es de carácter primordial”, destacó Ferraço, de filas opositoras.



En esa línea, su colega Ana Amélia dijo a este medio que existe preocupación por lo que pasa en la frontera y la introducción de droga a su país. “Puede ser droga peruana o boliviana, lo importante es acabar con esto, que perjudica a toda la región. Por eso el tema es fundamental”, enfatizó.



Por su parte, el senador del Partido de los Trabajadores (PT) Jorge Viana especificó que el “trabajo de lucha contra las drogas con Bolivia es algo fundamental y que se debe llevar en primer plano”.



Rocha Magno asumió funciones en La Paz y evitó tener contacto con la prensa. En septiembre presentó su plan de funciones y en este destacó la importancia del tema. Es más, sugirió reducir las plantaciones de coca en Chapare para evitar producción de cocaína.



En La Paz, el vicepresidente de Diputados, Víctor Borda, afirmó que existe toda la predisposición para entablar la lucha antidroga de forma conjunta con Brasil. “Es importante el tema de las drogas, hay que evitarlas desde todo punto de vista, pero además hay temas con Brasil muy importantes, como la venta de gas y el intercambio comercial”, comentó el legislador.



Bolivia aún no ha designado a su embajador en Brasil