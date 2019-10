Romero vuelve al cargo por Moldiz tras la fuga de Martín Belaunde

Tras la desaparición del exasesor presidencial peruano Martín Belaunde la madrugada del domingo en La Paz, el presidente Evo Morales decidió remplazar al ministro de Gobierno, Hugo Moldiz por Carlos Romero, tras cuatro meses de gestión. El acto de realizó cerca de las 7:15 en Palacio de Gobierno.



"Lamento mucho los sucesos que vivimos en Bolivia por culpa de algunas de nuestras instituciones. No es posible que algunos grupos de la Policía aporten a la mala imagen del país", manifestó Morales en referencia a la fuga de Belaunde



Morales dijo que no es posible que no se halle a los responsables de la fuga. "Quiero reunirme con los comandantes de la Policía", dijo.



"Agradezco la confianza del presidente y apelo a la comprensión del pueblo", manifestó Romero. Admitió que las tareas de ese ministerio son complejas y en los últimos años está pendiente implementar una agenda.



Moldiz evitó desde el domingo aparecer en público o dar alguna conferencia hasta que hoy fue destituido de su cargo. "Me siento orgulloso por haber servido. Agradezco al presidente por aceptar mi renuncia y tenemos que ser responsables de nuestros errores", dijo a su salida.



Lamentó que "malos policías" hayan "causado un hecho" que daña a nuestro Gobierno. "Me repliego, no a mi condición neutra, estaré donde la revolución me quiera ubicar. Te agradezco por la confianza", dijo.



A lo largo de las gestiones de Evo Morales, Carlos Romero ocupó anteriormente las carteras de Autonomías y Presidencia, y hasta 2014 fue ministro de Gobierno.