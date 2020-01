Al menos 14 muertos tras inundaciones en Virginia

Las inundaciones en el estado de Virginia Occidental mataron a 14 personas y dejaron varadas a muchas que debieron ser rescatadas de los tejados y de las aguas en rápidas correntadas, informó este viernes el gobernador.



"El daño es extenso y devastador. Nuestro objetivo sigue siendo la búsqueda y rescate" de personas afectadas, declaró el gobernador Earl Ray Tromblin en una conferencia de prensa después de la inundación causada tras un día de fuertes lluvias.



"Tenía planeado volar alrededor de las zonas afectadas hoy mismo pero no no me fue posible debido a que todas las aeronaves del Estado estaban siendo utilizadas para los rescates", dijo.



Entre los muertos había un niño de ocho años de edad que fue barrido por las aguas mientras caminaba a lo largo de la orilla de un arroyo con su madre y su hermana, informó la cadena informativa WSAZ.



Al menos seis condados han sufrido grandes daños estructurales y unas 66.000 personas quedaron sin energía eléctrica, sostuvo el gobernador.



Alrededor de 200 miembros de la Guardia Nacional fueron desplegados en ocho condados para ayudar a los socorristas locales y fueron abiertos 17 refugios para aquellos cuyas viviendas fueron dañadas o destruidas.



Cerca de 500 personas quedaron varados durante la noche en un centro comercial en Elkview, Charleston, cerca de la capital, después de que un puente que conduce a la carretera principal fue arrastrado por la corriente, informó ABC News.