Cotas incursiona en el servicio de la seguridad

La telefónica Cotas incursiona en un nuevo servicio, el de la seguridad del hogar u oficinas, con una tecnología adquirida en Estados Unidos que se abre campo en el mundo utilizando la Internet. Es el primero en Bolivia.



El servicio, denominado Hogar Protegido/Hogar Inteligente, permite controlar la seguridad de la vivienda mediante una acción a distancia que contribuye a activar sistemas de alarmas, sensores de contacto y detectores de movimiento. También posibilita monitorearlo mediante un video desde una aplicación en un dispositivo móvil y hasta manipular remotamente artefactos eléctricos como el aire acondicionado, luces y chapas en puertas y ventanas.



El gerente comercial de Cotas, Javier Vaca Díez, explicó que la incursión de la cooperativa en este ámbito forma parte del proceso de modernización constante en la comunicación mediante la cibernética que, en este caso, utiliza las líneas de internet para prestar un servicio que revoluciona el tradicional control de la seguridad, ahora con vigilancia en videos y maniobras de los controles a distancia.



“Usted puede estar, por ejemplo, en Buenavista (100 kilómetros al norte cruceño) y desde allá, con la puesta en marcha de un dispositivo, puede ver la situación de su casa u oficina, activar o desactivar alarma. Por ahí, al salir del hogar y al llegar a su sitio de empleo, no recuerda si apagó o no las luces, o el aire acondicionado. Ya no tiene necesidad de retornar, pues con solo utilizar la aplicación del teléfono móvil se puede atender estos detalles”, agregó.



El analista del proyecto de Cotas, Jorge Vespa, amplió las explicaciones sobre las bondades de esta tecnología: “Opera de forma sencilla a través de una conexión inalámbrica, sin necesidad de cableado de las instalaciones. Es preciso disponer una línea telefónica fija para activar este nuevo servicio que se puede adquirir, además del costo de instalación, con un pago mensual, dependiendo del equipamiento y la cobertura elegida por el usuario, desde Bs 220.



Tres categorías

Los servicios inicialmente disponibles están clasificados en tres categorías. Uno es el Plan protegido, que consiste en un kit básico con sistema de alarma y sensores de contacto y de movimiento.

El segundo es Plan videovigilancia, que realiza el monitoreo con cámaras, que permite realizar el control ocular del hogar desde un celular o una tableta.



El tercero es el Plan interactivo, un servicio avanzado que integra los dos sistemas mencionados de seguridad y monitoreo, pues añade la automatización y el control remoto de aparatos eléctricos e instalaciones domésticas como la iluminación, la televisión, los aparatos de sonido, los acondicionadores de aire, las cámaras de video, o el seguro de las puertas, desde la misma aplicación móvil.



En cualquiera de sus tres categorías, el servicio contará con el control permanente de una central que estará pendiente de cada movimiento extraño que surgiera en el área protegida y actuar de manera inmediata, comunicando al cliente y a las instituciones correspondientes que tienen que ver con la seguridad pública, como la Policía, bomberos y servicios de ambulancia.



Los costos

El director de Comunicación de Cotas, Delmar Méndez, indicó que la instalación de esos sistemas tiene un costo de Bs 210, y que a partir de mañana esta tecnología está a disposición de los socios y usuarios del servicio telefónico, recalcando que un requisito fundamental es tener una línea fija en el hogar.



Sin embargo, este costo de equipamiento puede variar en función a los accesorios que desee instalarse el usuario, los cuales pueden ser pagados en cuotas dentro del plan Cotas en Cuotas, con 24 pagos mensuales.



El servicio en sí, o sea la utilización de la tecnología de la aplicación, se lo paga aparte, también a fin de mes.



En el Plan protegido la alarma y monitoreo vale Bs 220, y con el complemento de la interactividad básica, se llega a Bs 280.



En el plan videovigilancia se paga igual suma, y en el Plan interactivo, que integra todos los sistemas con el aditamento de la interactividad avanzada, el monto asciende a Bs 320.



Un detalle complementario es que el servicio de alarmas y monitoreo se podrá contratar por separado, es decir, sin la interactividad básica, por solo Bs 220.



Enfrentar el reto

Méndez indicó que este paso que está dando la telefónica en el campo de la seguridad utilizando su especialidad en la comunicación tecnológica, se constituye en un reto que se debe enfrentar en momentos en que el modernismo avanza a velocidades imparables en las autopistas que ofrece la cibernética, ya que la telefonía fija se va desplazando, y hay que acompañar los procesos de la transformación.



“Todos podrán tener acceso a este servicio que ayudará mucho en el tema de la seguridad ciudadana”, concluyó