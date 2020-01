Evo cree que la justicia perdonó a Leopoldo

El presidente Evo Morales consideró que la justicia perdonó a Leopoldo Fernández, al declararlo culpable y darle una pena de 15 años de cárcel por el caso Porvenir. La autoridad dijo que no comparte una sanción tan leve frente a los delitos de "genocidio" y "traición a la patria".

"Siento que la justicia ha perdonado con 15 años de cárcel, separar Bolivia es traición a la patria", aseveró la máxima autoridad del país ejn conferencia de prensa desde el departamento de Cochabamba.

La autoridad explicó que "nos conocemos como políticos", a tiempo de describir parte de la trayectoria de la exautoridad, ligada a la "derecha". Negó que en algún momento intentará ser parte del M,ovimiento Al Socialismo (MAS).

En la víspera el Tribunal Sexto de Sentencia declaró culpables a Fernández, con 15 años de pena, Herman Justiniano ocho años, Edwin Ventura nueve años y Marcelo Mejido cinco años, imputados por la muerte de 13 campesinos y normalistas, el 11 de septiembre de 2008.

"Había una política, no solo de golpe a la patria, sino de traición al país que la justicia ha perdonado con 15 años", reiteró Morales y agregó que "desde mi punto de vista personal, por división a la patria, por genocidio, no correspondía 15 años de cárcel, no entiendo".

Ayer Fernández, tras el veredicto, afirmó que "esto ha sido planeado, pensado y ejecutado por el Gobierno de don Evo Morales y su principal ejecutor fue el exministro Juan Ramón Quintana".

Más tarde el presidente se refirió a la sentencia en su cuenta de Twitter: