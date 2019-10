Así es por dentro el barco más grande del mundo

"Harmony of the Seas" no deja de sorprender por sus gigantescas dimensiones: 361 metros de eslora, 66 de manga, y 72 de altura. Tiene una capacidad para de transporte de 8.710 personas, que irán en 2.747 camarotes.



Además, tiene 16 cubiertas de pasajeros, 24 ascensores. Pesa un total de 227.000 toneladas.



Cuenta con un teatro propio, otro acuático y una pista de patinaje. Además tiene 15 bares, 20 restaurantes, uno de ellos bautizado como "Bionic bar" en el que los camareros son robots.



Puedes ver en el video de arriba como se ve por dentro el barco:



Tiene un parque bautizado como "Central Park", donde se cultiva una treintena de especies vegetales.



El Harmony además presume de tener el tobogán más alto de alta mar. Con 30 metros de altura, esta estructura serperteante permite una acelaración en bajada de 14 kilómetros por hora.



Mira aquí algunas de estas atracciones:

La construcción



El "Harmony" fue empezado a construir en septiembre de 2013 por los astilleros STX en Francia para la naviera estadounidense Royal Caribbean International, Tuvo un costo que superó los 1.100 millones de dólares.



Durante su construcción el barco se convirtió en una presencia imponente en Saint-Nazaire, pues era visible a millas de distancia.



Mira este time-lapse (una técnica de video que reduce a unos pocos minutos o segundos eventos que pueden durar meses) cómo fue la construcción de este crucero:

Primer viaje



El "Harmony" zarpó hace unos días desde el puerto francés de Saint-Nazaire hasta la ciudad de Southampton, en Reino Unido. Y este fin de semana hará su viaje inaugural de cuatro días hasta Rotterdam, en Holanda, y luego hacia Barcelona en España.



Estas son las primeras imágenes del barco, que parece una pequeña ciudad, navegando por el mar.