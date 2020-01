La La Land suma casi 100 premios hasta ahora

Va firme y nadie la detiene. Después de los Globos de Oro y los Premios de los Sindicatos de Productores y también de Actores (SAG) el musical La La Land es imparable ante los Óscar 2017 y acaba de marcar un nuevo récord. Ya es una de las películas más premiadas de la historia en Hollywood, pero sigue con sed.



Son 82 los galardones que ha recibido hasta el momento y se estima que pronto llegue a pasar los 100 una vez que se entreguen los Bafta (tiene 11 nominaciones), los Premios de Directores de Casting, los Eddie y los Directores Artísticos. Y deberá medirse en otras entregas de sociedades de críticos que comprenden desde Phoenix, Houston, Seattle hasta Carolina del Norte (EEUU), además de Vancouver (Canadá) y de la Academia Australiana de Cine, TV y Arte.

Todos sus logros

Ya en los Globos de Oro hizo historia. Ganó en todas las nominaciones a las que estuvo convocada e hizo un siete sobre siete perfecto. También, Emma Stone se ubicó como la mejor actriz protagónica en los SAG.



Se llevó ocho premios de la crítica cinematográfica y cuatro de los Satéllite. En Venecia, Stone sumó uno más y en Toronto el público le entregó otro. En los Capri de Hollywood ganó ocho galardones y otros cuatro entregados por la Sociedad de Críticos de Atlanta. La lista aún es larga hasta llegar a los 82.

Todo sobre los SAG

La comedia dramática biográfica de FOX Figuras ocultas logró este domingo el premio mayor de los Screen Actors Guild (SAG) Awards, considerados un indicador de los Óscar. Con los protagónicos de Taraji P. Henson, Octavia Spencer y Janelle Monae, obtuvo el trofeo de mejor desempeño extraordinario de un elenco en un filme.



Gracias a ello, Figuras ocultas también va firme a los Óscar. El año pasado, la cinta Spotlight, sobre el equipo de periodistas que destapó un escándalo de pederastia en la Iglesia, se llevó el máximo galardón de los SAG y luego el Óscar a mejor película.

Casey Affleck, estrella de Manchester frente al mar, nominado al Óscar como mejor actor, también fue desplazado, pues el premio de la categoría recayó en Denzel Washington por Fences. Así se impuso frente a Andrew Garfield (Hasta el último hombre), Viggo Mortensen (Capitán fantástico) y Ryan Gosling (La La Land).



En lo que respecta a la TV, cinco series ostentaban tres nominaciones cada una: The Crown y Stranger Things, ambas de Netflix; Game of Thrones y Westworld, de HBO, y The People v. O.J. Simpson: American Crime Story, de FX.



The Crown, que sigue la peripecia de la posguerra de la familia real británica, obtuvo los premios a mejor actuación para John Lithgow y Claire Foy. Stranger Things, en tanto, se alzó con el premio a mejor elenco en una serie dramática.

La entrega estuvo marcada por discursos denunciando el decreto de Donald Trump que suspendió temporalmente el ingreso a EEUU de refugiados y ciudadanos de siete países musulmanes