Fofim gestiona crédito externo para potenciar sector minero nacional

Según el director del Fondo de Financiamiento para la Minería (Fofim), Benigno Prada, se está trabajando en un proyecto de decreto supremo que permitirá gestionar un crédito externo de $us 142 millones, para garantizar préstamos a favor de los cooperativistas mineros, por al menos 11 años.



"La próxima semana ya presentamos el borrador del proyecto de decreto, estamos hablando de cerca de $us 142 millones, esto en función de una media aritmética que se sacó en base a todos los préstamos a las cooperativas que han sido otorgados a nivel nacional", informó Prada.



Con cálculos de Prada, se prevé desembolsar créditos por $us 87,5 millones en favor de 40 cooperativas, cada año. Explicó que el crédito es necesario para garantizar los empréstitos a favor de las 1.665 cooperativas mineras que existen en el país, tomando en cuenta que hasta el momento solo se llegó a 49 con préstamos blandos.



Dijo que para este año el Fofim, cuenta con $us 46 millones para garantizar créditos a favor de las cooperativas minerales del país, lo que no alcanza para cubrir las demandas del sector.