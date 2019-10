La gente no sintió el sismo en Charagua

Joel Velasco, párroco de Charagua, en un contacto con EL DEBER Radio, dijo que no se sintió el sismo de magnitud 6,0, que se registró la noche del miércoles.



"No sentí nada y tampoco se ha registrado daños hasta el momento; sin embargo, seguimos pidiendo reportes a las comunidades para que nos digan si sintieron algo", informó el religioso.



Desde Camiri, Julio Zenteno, periodista de Radio El Chaco, dijo que en esa localidad tampoco se ha registrado daños personales o materiales y que la población durmió tranquila porque no se percibió el sismo.





De acuerdo con datos del portal Geofon, el epicentro se ubicó a 567 kilómetros de profundidad, mientras que el observatorio de San Calixto aseguran que fue a 580 kilómetros y a unos 12 kilómetros al oeste de la localidad boliviana de Charagua, en la Provincia Cordillera.



Debido a la profundidad del epicentro hizo que la población no se percatara del temblor.



Según el ingeniero Gonzalo Fernández, del Observatorio San Calixto, "de no mediar la (gran) profundidad del sismo, el evento hubiese sido devastador para Charagua o los pobladores de otros departamentos cercanos", explicó.