Sorprenden a un sujeto abusando de su hijo de siete años

La noche del sábado, aproximadamente a las 23:30, un sujeto de 27 años fue sorprendido intentando violar a su propio hijo, de siete años, en su domicilio ubicado en el barrio Las Peñitas de la localidad de San José, municipio de La Guardia.



La depravada acción fue descubierta por el tío del menor y hermano del agresor, que de inmediato avisó a la Policía y el sargento Marco Antonio Calle Tiñini procedió a la aprehensión del sospechoso, el cual fue trasladado a una celda de la Felcc.



En el vecindario se enteraron del suceso y gente fuera de sí golpeó al progenitor, que supuestamente se encontraba bajo influencia alcohólica. Entretanto, el niño quedó en manos de personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para realizar las evaluaciones sicológicas y ejecutar las medidas de protección.

Riesgo en el hogar

Según los datos preliminares, el niño no tiene madre. Vivía con su padre y su abuela paterna, quien la noche del sábado notó que el chico no estaba en su cama y mandó a su otro hijo a buscarlo. J.J.R.S. entró a la cocina de la casa y se topó con la abominable escena.



“Es decepcionante enterarse de estos hechos de parte de un padre que se supone que debe cuidar a sus hijos. En La Guardia se da un número considerable de violaciones, pero de este tipo es el primero”, señaló José Luis Pereira, comandante de la Policía del municipio.

Saúl Salazar, jefe de la Felcc en este distrito, ponderó la actitud sin reserva de J.J.R.S. para denunciar a su hermano, señalando que no sería la primera vez que el progenitor comete ese tipo de hechos en el núcleo familiar.

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia efectuó el estudio correspondiente, aunque la directora Norma Alonso Vargas no estuvo disponible ayer para hablar del tema.



La fiscal Mirtha Mejía presentó ayer al agresor ante un juez cautelar por el delito de abuso sexual al comprobarse que la violación no se consumó. En el juzgado de La Guardia dictaron la detención preventiva del sindicado