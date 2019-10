EEUU aprueba ley para extraditar a cocaleros

La nueva "ley transnacional de tráfico de drogas de Estados Unidos "ayudará específicamente al Departamento de Justicia (de ese país) a preparar casos de extradición contra capos de la droga de la región andina".



Así justificó el Senado de Estados Unidos la aprobación de la nueva ley que el presidente Barack Obama puso en vigencia el pasado lunes.



La norma no solo apunta a los que comercializan narcóticos, sino también a aquellos que hacen de proveedores de insumos químicos para la elaboración de drogas y a productores de sustancias consideradas controladas en EEUU.



Esta última parte es la que preocupa en los países andinos como Bolivia, Colombia y Perú, según la BBC Mundo.



¿El motivo? Expertos y productores de coca afirman que la nueva ley "transnacional" estadounidense no solo va tras los capos, sino que también puede penalizar a los productores de coca y los pone en peligro de extradición a Estados Unidos, según la BBC Mundo.



¿Qué dice la ley?



La nueva norma vuelve ilegal la "fabricación o distribución" de sustancias controladas de clasificación I y II "con conocimiento o teniendo un motivo razonable para creer" que puedan ser importadas ilegalmente a Estados Unidos. Las hojas de coca son consideradas una sustancia controlada de clasificación II de acuerdo a las leyes estadounidenses.



En el marco de esta nueva ley, un productor puede ser considerado parte del circuito del narcotráfico y ser sancionable en EE.UU.



La senadora promotora de la ley Dianne Feinstein (demócrata) celebró la puesta en vigencia de la nueva norma que, según ella, otorgará a Washington "las herramientas que necesita para perseguir agresivamente y procesar a quienes trafican con drogas fuera de Estados Unidos".



"Capos de la droga de países como Colombia y Perú utilizan a menudo las organizaciones del narcotráfico de México como mulas para llevar narcóticos ilegales a Estados Unidos. Ahora, el Departamento de Justicia podrá emprender acciones legales contra ellos", afirmó la senadora de California el martes en un comunicado.



La ley señala en su primer párrafo que tiene el objetivo de proporcionar el Departamento de Justicia herramientas adicionales para atacar extraterritorialmente al tráfico de drogas.



En un comunicado, la Casa Blanca informó de la nueva norma firmada por Obama, fue presentada en el Senado por la legisladora

californiana demócrata Dianne Feinstein con el apoyo del

republicano por Iowa Chuck Grassley, según la agencia EFE.



Preocupación en Sudamérica



La nueva ley, sin embargo, no fue tomada de la misma manera en Sudamérica, donde productores de coca de Bolivia y Perú promueven políticas de autocontrol y erradicación voluntaria de plantaciones excesivas de coca.



Ricardo Soberón, ex zar antidroga de Perú y activista por una nueva política global de drogas, afirmó a BBC Mundo que la norma "es una muestra más de los intentos de EEUU de hacer prevalecer sus intereses domésticos a los de la comunidad internacional".



"Esta medida puede representar una espada de Damócles sobre verdaderos narcos, pero también sobre productores de coca", explicó Soberón.



"Nosotros repudiamos esa intención. Ellos (Estados Unidos) no son los dueños del mundo para pretender hacer eso. Claro que nos vamos a defender y no lo vamos a permitir", afirmó la dirigente cocalera de Bolivia y exsenadora, Leonilda Zurita.



Zurita, que además es una de las principales líderes del MAS, el partido del presidente Evo Morales, señaló que la lucha antidroga en Bolivia se hace "sin la presencia de la DEA ni la injerencia de Estados Unidos".



Evo Morales expulsó del país a la Agencia Antidroga de EEUU (DEA, en inglés) en 2008 y declaró la "nacionalización" de la lucha contra el narcotráfico.



Por su parte, Nelson Palomino, dirigente de la Confederación de Productores de las Cuencas Cocaleras de Perú, lamentó que la nueva ley estadounidense "criminalice" la producción de coca.



"Para nosotros lo que prevalece son las leyes peruanas. La coca fue declarada patrimonio cultural en nuestro país", afirmó Palomino.



Tanto Palomino como Zurita coincidieron en afirmar que Washington debería preocuparse más por los consumidores de cocaína de su país que en sus cultivos.