Evo: “Santa Cruz es la ciudad más insegura”

Santa Cruz de la Sierra es una de las ciudades más inseguras del país, debido a la actividad del narcotráfico, así lo manifestó ayer el presidente del Estado, Evo Morales, durante el acto de conmemoración de los 78 años de fundación de la Academia Nacional de Policías (Anapol), en La Paz, donde también manifestó que es necesario dotar de más policías no solo a la capital cruceña, sino también a Yacuiba, El Alto y Tarija.



Según el mandatario, instituciones internacionales señalan que Bolivia es uno de los países que tiene cierta seguridad, pero observan la inseguridad de la capital cruceña.



Lamentó que extranjeros vengan al país a traficar con drogas, generando más inseguridad.



Morales también pidió a la Policía tratar de ampliar el número de efectivos para atender a la ciudadanía y garantizar la seguridad en el país. Ya el viernes había anunciado la reasignación de 5.147 efectivos, de los que 2.000 eran parte de los 8.600 uniformados dedicados a tareas administrativas.



Estado físico

El presidente también llamó la atención a los jefes de la Policía y de las Fuerzas Armadas al señalar que los oficiales no solo tienen que mandar y ordenar, sino que deben acompañar el trabajo de sus subalternos.

Además reclamó a los policías y militares que cuiden su estado físico, porque les recordó que no son “transportistas ni comerciantes”. Agregó que “cuando vemos a un uniformado, perdón la expresión, correctamente alimentado, no se ve bien”