7 claves para protegerse de engaños en Internet

Esos mensajes raros o asombrosos que llegan a nuestro correo electrónico, Facebook u otra red social y que despiertan curiosidad por abrirlos y ver de qué se tratan, pueden ocultar grandes amenazas para la información privada de nuestro celular o computadora.



Según el Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica (www.eset-la.com), la metodología más usada para esos ataques informáticos es la Ingeniería Social, es decir, la manipulación sicológica y persuasiva para que voluntariamente el usuario brinde información o realice algún acto que ponga en riesgo su propio sistema.



Toma en cuenta estos 7 consejos que te da esa compañía para no dejarte sorprender por esas amenazas informáticas:



1.- Temas asombrosos. Sea a través de mensajes de texto, correo electrónico o páginas web, los atacantes se aprovechan de noticias asombrosas o temas actuales para generar confianza en el usuario. Así que entre más increíble, más posibilidades hay de que sea un engaño.



2.- Cuidar datos privados. Nunca una entidad financiera o cualquier institución comercial legítima pedirá la actualización completa de datos, incluyendo los de tarjeta de crédito a través de un email. Si tienes dudas consulta mejor con la empresa directamente.



3.- Desconfiar de ofertas tentadoras. Si el mensaje recibido proviene de un remitente desconocido o anunciado un gran premio para el cual nunca se postuló, es muy probable que estén intentando un engaño.



4.- Evaluar enlaces antes de seguirlos: No seguir enlaces que contengan información sospechosa. Una mirada crítica a lo que se observa en Internet puede ayudar a proteger la información.



5.- No dar mucha información. Entre menos datos personales se provea a Internet menos expuesta va a estar la información privada, sobre todo en el caso de fuentes poco confiables o poco conocidas.



6.- Evaluar lo que se descarga en el dispositivo. No instalar aplicaciones de repositorios no oficiales o aquellas que vengan adjuntas en mensajes o correos electrónicos.



7.- Tener tecnología de protección adecuada: Además de usar una solución de seguridad que bloquee las aplicaciones maliciosas y los sitios fraudulentos, es importante utilizar los factores de doble autenticación que ofrecen muchos servicios en Internet.