Un encuentro para saber cómo piensan los autores

En su novena versión, el Encuentro de Escritores Iberoamericanos le regaló a Cochabamba la oportunidad de conocer de cerca cómo trabajan y piensan seis autores, los bolivianos Magela Baudoin, Rodrigo Hasbún y Maximiliano Barrientos; y el español Antonio Orejudo, y los argentinos Claudia Piñeiro y César Aira.



El salón principal del Palacio Portales fue, durante tres noches, y como en las anteriores ediciones, el lugar donde los escritores leyeron sus conferencias, que este año tenía como tema el de la voz que escuchan al momento de crear, cómo se manejan en la escritura, qué les hace iniciar una historia. Como los anteriores años, además, el público respondió de manera positiva, algo que resaltó Jacky Mejía, coordinadora del Centro de Literatura del Centro Simón I. Patiño, institución encargada de organizar el encuentro. “El público se ha renovado estos últimos años, vienen mucho más jóvenes”, señaló Mejía.



Conferencias

El miércoles se inició el encuentro, Rodrigo Hasbún y Antonio Orejudo fueron los encargados de leer esa noche. “Entiendo la escritura como un oficio parecido al de construir casas, o al de dirigir el tráfico en una esquina infernal. No hay misterio ni iluminación, ni tampoco una lucha cuerpo a cuerpo con las musas o los dioses y demonios. Hay palabras nada más”, dijo Hasbún en su ponencia titulada Buenas tardes a las cosas de ahí abajo. Mientras que Orejudo habló de que le gustaba explorar nuevas formas y estructuras en cada libro, por eso sus cuatro publicaciones son diferentes una de la otra.



La segunda noche estuvieron Maximiliano Barrientos y Claudia Piñeiro. En su ponencia, el autor de Una casa en llamas, dijo, entre otras cosas que la ironía en la literatura le resultaba intolerable.

Piñeiro mencionó su labor como escritora de novelas que muchas veces son encasilladas dentro del género policial, aunque ella no las considere así.



El cierre del encuentro fue con Magela Baudoin y César Aira. Baudoin indicó que más allá de explicar por qué escribía, quería contar cuándo y cómo empezó a contar historias. La vindicación de la mentira se tituló su opinión.



César Aira concluyó las conferencias con un texto en el que a partir del mito del escritor francés Stendhal y de una frase de este, "el puro placer de vivir", señaló los puntos que a él le interesan al escribir, al crear su obra. Además, mencionó que el no cree que hoy se escriba o se lea menos, sino que se escribe y se lee cada vez más y peor