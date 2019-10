Tránsito restringe la salida de buses que no tienen el seguro

Por instrucción del Comando Nacional de la Policía, efectivos de las Unidades Operativas de Tránsito de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz restringen la salida de buses del servicio interdepartamental de pasajeros que no cuentan con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) gestión 2015.



En la terminal Bimodal de Santa Cruz se verificó que los controles que llevan adelante los uniformados de Tránsito son rígidos. Según un efectivo, por instrucción de los superiores, se restringe la salida de aquellos buses que prestan servicio interdepartamental de pasajeros que no tienen el seguro.



Uno de los uniformados dio cuenta de que no se llegó a este extremo porque todas las unidades de transporte contaban con el certificado de compra y el distintivo del SOAT pegado en el parabrisas frontal o lateral.

Según el director de la Unidad Operativa de Tránsito de Santa Cruz, Mauricio Ovando, ayer se activó el operativo de control del SOAT y se logró retener a más de un centenar de unidades de transporte particulares y de servicio público que no contaban con el distintivo.



Dio cuenta de que la retención fue transitoria y que los vehículos fueron liberados después que los propietarios adquirieron el seguro obligatorio.



Sin embargo, advirtió que los operativos continuarán en puntos estratégicos de la ciudad y que los vehículos que no tengan SOAT serán retenidos hasta que los propietarios adquieran el certificado.



Desde Tránsito La Paz, el director Rubén Zegada informó de que desde ayer al mediodía se prohibió la salida de buses de transporte interdepartamental que no tengan SOAT.



Explicó que los buses detectados sin el seguro serán retenidos y llevados a Tránsito hasta que los propietarios adquieran la roseta en los puntos de venta que instalará la aseguradora Alianza en las instalaciones policiales. Tránsito vetó la salida de dos buses que no tenían el SOAT.

Al igual que en Santa Cruz y La Paz, en la Llajta los operativos de control se concentraron en la terminal de buses. No se permitió la salida de aquellos que no tenían la roseta.



Desde Oruro, un reporte de la Federación de Choferes indica que los conductores afiliados a esta organización tuvieron inconvenientes para adquirir el seguro por la falta de rosetas.



Transportistas preocupados

Desde la Federación de Transportistas 16 de Noviembre, el secretario general Róger Gonzales manifestó la preocupación del sector por la falta de rosetas. Hizo notar que por este motivo un 60% de los 8.000 micros del servicio urbano tiene SOAT