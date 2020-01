Las 9 frutas que serán tus aliadas para bajar de peso

Adelgazar no es una tarea fácil y más cuando la tentaciones para el paladar están a la orden del día. Para nadie es un misterio que comer fruta es imprescindible para la salud, y si bien hay algunas más calóricas que otras...sin embargo ¿sabías que muchas de ellas pueden ser tus aliadas a la hora de bajar de peso?



Además de todas las vitaminas, minerales, fibra y demás componentes para nuestro cuerpo, las frutas son uno de los mejores alimentos para perder peso, ya que son bajas en calorías y están compuestas en su mayor parte por agua, por lo cual contribuyen a acelerar el metabolismo a la hora de bajar esos kilitos demás.



Su consumo adecuado te ayudará a adelgazar equilibradamente, sin perder energía y vitalidad, eliminando excesos de líquidos, grasas y toxinas. La revista Hola elaboró una lista con las 9 frutas que te ayudarán a mantenerte saludable y con el peso bajo control. ¡Toma nota!



1.-PERA. Esta fruta podría ser una de las menos valoradas que hay. Y es que debido a su alto contenido en fibra, las peras te ayudarán a sentirte llena, te será más fácil pasar los antojitos por alto. Además poseen potasio, lo cual te ayudará a disminuir el colesterol.



2.-LOS CÍTRICOS, TU MEJOR AMIGO. Frutas como la toronja, naranja y el limón, el cual es un gran desintoxicante, te ayudan a mantener tu cuerpo bien hidratado y a combatir el exceso de grasa. La mejor manera de ingerir estas frutas es tomar el jugo de un limón con agua caliente en ayuno, o comer toronja o naranja una hora antes de cada alimento. ¡Tu metabolismo se convertirá en toda una máquina quema grasa!



3.-MANZANA. Es otro de los alimentos altos en fibra, por lo que te ayudará a la saciedad y a comer menos. La manzana es una fruta que además de tener muchas vitaminas y minerales, aumenta tu metabolismo… No por nada el dicho de “una manzana al día para preservar la salud del corazón”



4.-PLÁTANO. Así como la pera, esta fruta es muy alta en potasio, un factor importante para eliminar las grasas malas. Además, esta fruta tiene fibra soluble que te ayuda a disminuir tus antojos de comida chatarra. Sólo come uno en el desayuno pues si aumentas tu porción, podría ser contraproducente debido al azúcar que poseen.



5.-MORA AZUL. También conocida como blueberry, este delicioso alimento posee antioxidantes, los cuales son ideales para eliminar las toxinas que provocan el aumento de peso. Come mínimo un puño al día y verás los resultados muy pronto.



6.-COCO. Sólido o líquido, esta fruta es perfecta para tener un estómago plano y eliminar tus antojos repentinos. El coco también aumenta el metabolismo al 30%, convirtiéndolo en el mejor antídoto para adelgazar. Entre más consumas este alimento, ¡mucho mejor!



7.-FRESA. Además de ser deliciosa, esta fruta produce hormonas que aceleran el metabolismo y disminuyen la grasa. Son otra buena opción para depurar tu organismo de toxinas, mejorar tu digestión y sistema inmune.



8.-DURAZNO. Uno de los mejores secretos para adelgazar es comer duraznos, pues contienen calorías negativas que te harán quemar grasas y a disminuir tu hambre. También son altos en antioxidantes y muy bajos en contenido calórico, por lo que puedes comer los que quieras sin ningún remordimiento.



9.-AGUACATE. Sí, el aguacate es una fruta… y una muy buena. Y es que además de acelerar tu metabolismo, aumenta la testosterona natural, una hormona importante para bajar de peso. Cómelo en tu omelette de la mañana, en ensaladas, ¡o como se te ocurra!



PARA TOMAR EN CUENTA



Eso sí, como nota previa, según destaca el portal saludalia.com, no deberías hacer una dieta para adelgazar basada en frutas si eres diabético, pues la fructosa y el azúcar varía mucho entre frutas y esto puede resultar perjudicial para el control de la glucosa.



Asimismo no existe tal cosa como una dieta milagrosa, incluso existen ciertos peligros en las dietas que prometen bajar una gran cantidad de peso en pocos días. Lo ideal es buscar el asesoramiento de un especialista.