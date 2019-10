Manuel Campos: “Hay varios mitos sobre la epilepsia”

Hoy, desde las 8:00 y durante unas cinco horas, el neurocirujano estará operando a Alejandra Guzmán (19) en un quirófano de la clínica Foianini. Es la primera operación de una epilepsia que resiste a todos los medicamentos, diagnosticada en Santa Cruz con un videoelectroencefalograma. Es posible que hoy por la tarde, opere a un paciente de 23 años. Hace unos siete años, Campos dio algunas charlas sobre epilepsia en nuestra ciudad.

_¿Cómo se enteró del caso de Alejandra?

Hay una organización mundial que es la Liga Internacional contra la Epilepsia. El neurólogo Mario Camargo la dirige para toda Bolivia desde Santa Cruz. Nosotros en cada país tenemos ligas contra la epilepsia y tratamos de ser muy solidarios y ayudarnos unos a los otros. El que sepa más de algún tema, enseña al resto porque no todos tenemos un desarrollo similar en diferentes países. Estudiamos en conjunto el caso de Alejandra, que pese a tomar los mejores fármacos antiepilépticos seguía teniendo crisis.



Todas las crisis parten del lóbulo temporal. Los estudios de resonancia magnética del cerebro muestran que tiene una enfermedad específica que es susceptible de operarse.Tiene un 70% de que quede libre de crisis.



Es un porcentaje que cualquier padre está dispuesto a aprovechar.

Por supuesto. Bolivia tiene casi 11 millones de habitantes. La incidencia (cantidad de casos nuevos) es del 1%, por lo tanto, existirían 110.000 pacientes portadores de algún tipo de epilepsia en Bolivia. De este grupo, un 25% a 30%, siguen con crisis pese a tomar los mejores fármacos antiepilépticos y en las mejores dosis. Es lo que llamamos la epilepsia refractaria o farmacorresistente.



En este grupo de pacientes, cuya calidad de vida es muy mala, existe la posibilidad de llegar a una alternativa quirúrgica. Tienen epilepsia focal. La crisis parte en un lugar específico y vamos y localizamos la zona, se extirpa, se saca. Lo bonito es que el paciente se reincorpora a una vida normal.



_¿Es la epilepsia un síntoma?

La epilepsia, en sí, no es una enfermedad. Es un síndrome, un conjunto de síntomas que obedecen a múltiples causas. La Liga Internacional contra la Epilepsia,

Ha realizado 227 cirugías en Alemania y 500 en Chile. Todas relacionadas con epilepsia

La mayor parte de los gastos correrá por cuenta de los médicos y las clínicas

reconoce más de 41 síndromes epilépticos, cada uno con su pronóstico y tratamiento. Los síntomas se pueden presentar por diferentes tipos de crisis. Si metemos en un saco todos los tipos de epilepsia, vemos que el 70% se controla con medicamentos. Hay niños que la tienen, y al madurar su cerebro, de grandes, no tienen más crisis ni toman más medicamentos. Cuando uno tiene un paciente con epilepsia, lo primero es preguntarse qué tipo de síndrome epiléptico tiene y cuál es su pronóstico. Algunos llegan angustiados, pero se trata de una epilepsia benigna, así que la posibilidad de curarse es alta. Sin embargo, llegan padres con niños con daño neurológico. El pronóstico es malo.



Algunas se controlan con medicamentos y se curan en el largo plazo. Hay otras agresivas, que traen problemas intelectuales o neurológicos. Es importante informar para romper los mitos de la epilepsia.



_¿Cuáles son esos mitos?

Se dice que todas las epilepsias son hereditarias. Es mentira; solo el 4% son hereditarias. Otro mito es que es crónica. El 70% de niños se mejoran y hay adultos que no necesitan medicamentos. Se cree que la persona es tonta o tiene deficiencia mental. No es así, aunque hay en algunos casos daño cerebral extenso.



_¿Por qué Alejandra tiene el problema en el lóbulo temporal?

Lo mas probable es que haya tenido un alza térmica en chiquitita, una infección que le dañó el hipocampo. Es una estructura que está en el lóbulo temporal, la más epileptógena del ser humano. Ahí se originan las crisis que sufre