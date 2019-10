CIDH ve violación de derechos de exalcaldesa

El Estado boliviano violó los derechos a la libertad, a la libre circulación, la propiedad privada y otros de la exalcaldesa de La Paz, Lupe Andrade, según las conclusiones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



"La Comisión consideró que se violó el derecho de Lupe Andrade a acceder a un recurso sencillo y eficaz a fin de cuestionar una de las medidas de prisión preventiva en su contra", explica una nota de prensa del organismo internacional.



Los datos indican que la exautoriodad afronta seis procesos penales por malos manejos de recursos públicos, de los cuáles, en tres se identifican vulneraciones.



Asimismo, la CIDH analizó las resoluciones sobre las medidas cautelares que fijaron las fianzas y estimó que las autoridades judiciales no decidieron de manera individualizada los montos asignados, ni tomaron en cuenta los medios económicos de Lupe Andrade. En ese sentido, la Comisión concluyó que el Estado violó el derecho a la libertad personal y el derecho a la propiedad privada.



Adicionalmente, la Comisión consideró que la medida de arraigo impuesta a Lupe Andrade, que la mantiene impedida de salir del país desde hace más de 10 años, no cumplió con los estándares interamericanos sobre las restricciones en el ejercicio de los derechos. En consecuencia, la CIDH concluyó que el Estado violó su derecho a la libre circulación.



En este sentido, la CIDH hizo unas recomendaciones al Estado que no fueron cumplidas, por lo tanto pasó el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 8 de enero de 2015.



Según el documemnto, se recomienda: levantar las medidas cautelares impuestas a Lupe Andrade; adoptar todas las medidas necesarias para resolver el proceso en su contra de forma expedita e imparcial, y salvaguardando los derechos consagrados en la Convención Americana.