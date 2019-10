Toda Rusia suspende la respiración por los JJOO

Rusia, aún aturdida tras el golpe de la exclusión del atletismo ruso de los Juegos Olímpicos, contiene el aliento ante la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI), que podría privar a sus deportistas de los Juegos Olímpicos de Río.



El presidente ruso Vladimir Putin declaró el viernes que no hay lugar para el dopaje en el deporte, un día después de la exclusión del atletismo ruso de los Juegos-2016, y dos días antes del anuncio del COI sobre una eventual exclusión total de Rusia de los Juegos de Rio.



"La posición oficial de Rusia, del gobierno y del presidente, de todos nosotros, se resume en que no hay lugar para el dopaje en el deporte", declaró durante una reunión con su consejo de ministros.



El anuncio del COI el viernes por la mañana de que 45 nuevas muestras de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012 dieron positivo, después de nuevos reanálisis, no ha hecho sino enrarecer aún más el ambiente y sembrar de dudas el deporte mundial.



Después de las revelaciones del informe McLaren el lunes sobre la magnitud del "sistema de dopaje de Estado" en Rusia, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) confirmó el jueves que la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) tenía derecho a excluir a Rusia de las pruebas de Atletismo de los Juegos-2016.



Segunda potencia en atletismo en los Juegos de 2017, con 17 medallas, sólo superada por Estados Unidos, Rusia sólo estará representada por dos atletas, y sin grandes esperanzas de medalla: la saltadora de longitud Darya Klishina, repescada por la IAAF ya que vive en Florida y es ajena al sistema ruso, y la especialista en 800 m, Yulia Stepanova, cuyas revelaciones originaron el escándalo de dopaje en torno a Rusia.



La reunión del domingo de la Comisión Ejecutiva del COI podría firmar el epílogo de una semana negra para el atletismo y el deporte ruso en general.



"No hay humo sin fuego"



"¿Qué espera al equipo nacional ruso?", se pregunta el periódico Sport-Express. "El deporte ruso no está a un paso, sino a unos milímetros del abismo", responde el periódico Komsomolskaïa Pravda, refiriéndose a un deporte "en fase terminal".



En las páginas del Sport-Express, Sergey Shubenkov, vigente campeón del mundo de 110 m vallas, uno de los atletas a los que el TAS denegó su participación en Rio, admite que "no hay humo sin fuego".



"El problema del dopaje existe en numerosos países, entonce por qué Rusia es el único chivo expiatorio del COI?", se pregunta por su parte el presidente de la Federación rusa de Pentatlón, Viatcheslav Aminov.



"El COI debe tomar una decisión acorde a los ideales olímpicos", afirma Aminov a la AFP.



"Que todos esos deportistas extranjeros "limpios" suspiren de alivio y ganen en nuestra ausencia sus pseudo-medallas de oro", escribió en una red social Yelena Isinbayeva, doble campeona olímpica (2004, 2008) de salto con pértiga.