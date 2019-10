Hay emergencia sanitaria mundial por el virus zika

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó este lunes que el virus del zika es el principal sospechoso de la multiplicación de malformaciones congénitas en América Latina y declaró una emergencia sanitaria mundial.



Tras una reunión excepcional de su comité de urgencia, la OMS dijo que existe una relación "fuertemente sospechosa" entre este virus, transmitido por un mosquito, y el aumento excepcional en América Latina de casos de microcefalia, una malformación congénita en niños que nacen con una cabeza y un cerebro anormalmente pequeños.



"El zika por sí solo no es una emergencia internacional", subrayó reiteradamente el director de emergencias de la OMS, Bruce Aylward.



"Lo que es una amenaza y por eso una emergencia internacional son los dos grupos de casos de microcefalia en Brasil actualmente y los que ocurrieron en la Polinesia Francesa en 2013 y 2014", dijo a su vez el presidente del Comité de Emergencias, David Heymann.



"No hemos podido establecer la relación directa entre el virus del zika y los casos de microcefalia y desórdenes neurológicos. Eso es lo que debemos investigar. Pero los casos de malformaciones son tan graves que hemos decidido declararlos una emergencia", agregó Heymann.



El experto, además, dijo que "el hecho que se esté expandiendo es otra de los argumentos para declarar la emergencia".



Consultado Aylward sobre está "expansión" y el hecho de que la propia Chan dijera que estas malformaciones suponen "una amenaza para el resto de la población mundial", el director de emergencias respondió que la OMS "teme" que estas dolencias puedan "extenderse a otros lugares".



Aylward no dio más explicaciones de cómo esto puede ocurrir.

"Escuchen, es una condición tan seria (las malformaciones y la microcefalia) que tenemos que actuar y tomar medidas preventivas", argumentó Chan.



A pesar de la declaración de la emergencia, la OMS rechazó recomendar ninguna restricción de viajes, ni tan siquiera a las mujeres embarazadas.



"No hacemos ninguna recomendación de restricción de viajes ni de comercio, ni tan siquiera para las embarazadas", enfatizó Aylward.

La OMS confirmó que hasta la fecha se han detectado casos del virus en 25 países y territorios de las Américas.