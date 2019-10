TSE niega que materiales hagan campaña por el 'Sí'

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, negó que el material que se usa para el empadronamiento sirva para la campaña a favor del "Si" a la reelección de Evo Morales, tal como denunció en días pasados el senador de Unidad Demócrata (UD), Arturo Murillo.



"Ese material prácticamente no tenemos en depósitos. Me imagino que la gorra que él (Murillo) ha obtenido debe ser lo que se reparte como "souvenir" (recuerdo) a los ciudadanos cuando se está haciendo este programa", aseveró la autoridad en conferencia de prensa.



Aseguró que "nosotros no hemos utilizado, ni vamos a utilizar ningún material remanente de procesos electorales anteriores, eso no sería prudente", señaló sobre la consigna del "Sí, empadrónate" utilizado en 2014.

#NoMas Mentiras TSE y SERECI ahora dicen que este material es del año pasado, NO se puede seguir engañando. pic.twitter.com/AgbIoZtbSv— Arturo Murillo (@ArturoMurilloS) noviembre 12, 2015



"Esta es la campaña que va haciendo el Tribunal Electoral, en este caso con el brazo operativo que es el Sereci. Se han mandado a hacer estos gorros induciendo al voto, cometiendo un delito electoral, que va en contra de la ley", acusó en su momento el legislador opositor.



Mientras que la vocal Dunia Sandoval señaló que "actualmente el slogan (lema) es "Yo cuento", que se diferencia totalmente de la anterior campaña. La misma corresponde incluso a otro personal (encargado del registro de ciudadanos".

