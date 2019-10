Kate rompe el silencio y narra su relación con 'El Chapo'

La actriz mexicana Kate del Castillo decidió romper el silencio y en una entrevista cedida a la revista New Yorker reveló detalles de cómo fue contactada por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, los mensajes que intercambiaron y el sobre el proyecto de película que pretendían realizar junto a Sean Penn.



De acuerdo con el periodista Robert Draper, quién realizó la nota para New Yorker, el encuentro con Del Castillo se realizó el mes pasado en la ciudad de Los Ángeles.



En la nota, Kate confiesa que se quiso morir cuando la procuradora general, Arely Gómez, dijo durante una conferencia de prensa que se investigaban los lazos de Guzmán Loera con actrices y productores de cine.



La actriz además aclara que se siente identificada con la precariedad que llevó a que Guzmán cayera en el tráfico de drogas. "Me identifico con eso debido a que yo debería estar en México. Ha sido una angustia para mí dejar mi país para tener que buscar otra cosa porque mi país no me da esas oportunidades", señaló en la nota.



También narra cómo se dio el contacto entre ella y Penn. Sobre la versión de que Kate siempre supo de las intenciones de Penn de entrevistar al ‘El Chapo’, la actriz afirma que son una completa porquería.



Niega incluso que en su trayecto para entrevistarse con Guzmán Loera, Penn y ella hayan pasado por un retén militar, como lo cuenta el actor en su texto de Rolling Stone.



En la nota, la intérprete de la ‘Reina del Sur’ señala que ha sentido "sexismo" en los artículos que se han escrito tras la recaptura de Guzmán. "Siempre hablan de mi edad, no hablan de la edad de Sean, o que él admira a El Chapo", resaltó Del Castillo.