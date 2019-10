Médico dijo que vehículo atropelló a Andrea

Helen Álvarez, madre de Andrea Aramayo Álvarez, que falleció supuestamente arrollada por el vehículo de William Kushner, denunció que el médico neurocirujano que atendió a Andrea le dijo que una de las llantas del motorizado del acusado había pasado por encima de la cabeza de Andrea. Acotó que esa versión fue arrojada delante de Luis Kushner, hermano del acusado de feminicidio.



“Cuando llegué a la clínica, veo que sale el médico neurocirujano acompañado del hermano de William Kushner, Luis, que es ginecólogo. El médico me dijo delante de Luis que Andrea estaba en terapia intensiva. Cuando le pedí el informe al médico, me dijo que la situación era grave (...)?Me dijo que la situación era complicada porque la llanta le pasó por encima de la cabeza de mi hija”, relató Helen a los medios.



La periodista acotó que esta versión desvirtúa la que lanzó Kushner, quien dijo que Andrea corrió tras él y que se tropezó, lo que supuestamente produjo las fracturas en el cráneo de la joven.

La familia Kushner prefiere no emitir comentarios