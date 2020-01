Fallece William Peter Blatty, autor de 'El exorcista'

William Peter Blatty, el autor del libro 'El exorcista', que ayudó a llevar a la película más terrorífica de todos los tiempos a los cines en 1973, murió anoche a los 89 años a causa de mieloma múltiple, un tipo de cáncer de la médula ósea, según confirmó su esposa Julie Witbrodt Blatty a los medios.

"El querido amigo y hermano, que creó 'El exorcista', falleció ayer", informó esta mañana William Friedkin, el director del mítico filme -que relata la posesión demoníaca de una niña de 12 años-, protagonizado por Linda Blair, Ellen Burstyn, Max Von Sydow y Jason Miller.

Por 'El exorcista', Blatty obtuvo el premio Oscar en la categoría Mejor guión adaptado, en la 46ª edición de los Premios de la Academia. También se le atribuye el guión de 'El exorcista III', en 1990 y 'El exorcista: el comienzo', en 2004. El filme también se llevó en 1973 el máximo galardón al mejor sonido para Robert Knudson y Chris Newman (cómo olvidar el terrorífico 'Tubular Bells' de Mike Olfield), además de una completa histeria y un sinfín de mitos espeluznantes que le fueron adjudicados catapultando a 'El exorcista' a un estatus de culto.

Tal fue la magnitud de aquella película, considerada la más aterradora de la historia del cine, que aún hoy las historias de exorcismos son el eje de nuevas películas de terror. A su vez, 'El exorcista, la serie', basada en la novela homónima de Blatty, estrenada en mayo de 2016 por la cadena Fox, está teniendo una enorme popularidad en todo el mundo.

Blatty nació en la ciudad de Nueva York, trabajó como vendedor de puerta a puerta en la década de 1950 antes de meterse de lleno en la escritura. Su primer libro fue 'Which Way to Mecca, Jack?', en 1960. Pero, a partir de entonces, fueron 11 años de espera para ganar fama mundial tras 'El exorcista'. Se graduó en la Universidad de Georgetown y más tarde obtuvo una maestría en Literatura Inglesa en la Universidad George Washington.

El novelista, guionista y cineasta empezó su carrera como escritor de comedia, trabajando con el director Blake Edwards en varios guiones, incluyendo "Darling Lili" (1970), que protagonizaron dos íconos de Hollywood como Rock Hudson y Julie Andrews.