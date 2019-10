Filtran fotos del 'Halcón Milenario' en filmación de Star Wars VIII

Si eres de ese pequeño grupo que aún no ha visto Star Wars: Episodio VII no sigas adelante, esta información tiene que ver directamente con el final de esta película y su continuación.



"Star Wars Direct", una cuenta no oficial de la saga en Twitter, difundió este lunes imágenes del set de filmación del Episodio VIII, que aún no tiene nombre confirmado. En las fotos se ve nada menos que al "Halcón Milenario".



La legendaria nave se encuentra estacionada en el mismo lugar que se la vio por última vez en el filme, el planeta Ahch-To, que fue donde se refugió Luke Skywalker. Esto confirma que la película continuará los hechos con los que concluyo el Episodio VII: Ray encontrando al viejo maestro Jedi para que la entrene en estas artes.



Además se divulgaron el fin de semana otra imágenes tomadas por algunos fanáticos que lograron infiltrarse en el lugar e incluso vieron de cerca al "Halcón Milenario".



Este escenario natural está en está en Ceann Sibeal, Irlanda, país al que la producción y los actores llegaron la semana pasada para filmar escenas del Episodio VIIl.



En la galería que encabeza esta noticia puede ver todas estas imágenes y puedes contarnos en nuestras redes sociales qué te parecieron.