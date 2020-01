Trabajadores critican paro médico en la CNS

El dirigente de los trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS) en Santa Cruz, Ruddy Salvatierra, criticó ácidamente a los galenos que estuvieron al mando de la institución durante 57 años, pues nunca intentaron mejorar la atención por tener ‘intereses propios’.

Las críticas de Salvatierra surgen a raíz del paro de 48 horas, es decir, hasta hoy, donde no se atienden las consultas externas y las cirugías programadas, perjudicando a los 800.000 asegurados que tiene Santa Cruz.

“Los médicos atienden mal a propósito en la CNS, es para desviar a los pacientes a sus propias clínicas; y si no recetan bien es para obligarlos a comprar las medicinas en las farmacias particulares donde tienen intereses. ¿Por qué no compran equipos y medicamentos si por mes ingresan Bs 56 millones en la regional Santa Cruz?”, cuestionó el dirigente.

El sector de trabajadores disconformes con el paro son los técnicos, paramédicos y administrativos, los que han acudido a sus fuentes de trabajo los dos días del segundo paro que llevan adelante los médicos y enfermeras en contra de la designación a dedo, como gerente general, de Juan Alfredo Jordán, el cual es de profesión ingeniero comercial.

“Debemos darle una oportunidad a Jordán para que demuestre que se puede mejorar la atención de la CNS, esperando que se deje de comprar servicios por falta de equipos para una mejor atención a los usuarios”, dijo Salvatierra.

Por su parte, el dirigente de la Central Obrera Departamental (CPD), Sósimo Paniagua declaró a ABI que los médicos no son los dueños de la CNS. “Los dueños somos nosotros los trabajadores, por ello este paro es ilegal, no solo vamos a pedir que se descuente por los días no trabajado, sino que pediremos a la Fiscalía que los sancione por atentar contra la salud de la población”, anotó.

La ministra de Salud, Ariana Campero, coincidió con Paniagua en cuanto a las sanciones, pues se realizarán descuentos de salarios.

“Esta medida de presión perjudica a los jubilados, maestros, mineros y otros sectores, contra quienes se atenta contra su vida, por ello el Ministerio de Trabajo declaró ilegal el paro del 20 de diciembre e igual procedimiento se tomará con esta manifestación”, aseguró Campero.

Pese a las amenazas entre los sectores que apoyan el paro está María Luz Pinto, ejecutiva del Sindicato de Trabajadores de la CNS en Chuquisaca, la que dejó entrever que la medida se puede extender hasta mañana.

Por su parte, el dirigente de los médicos de la CNS cruceña, Roberto Rojas, reiteró que la protesta busca que el gerente general sea escogido mediante un concurso de méritos y que la persona designada sea profesional en Medicina y con especialidad en gerencia hospitalaria. La CNS fue fundada en 1954, cuenta con 3,2 millones de afiliados en el país.