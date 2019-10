Cómo hacer que Facebook ?no te recuerde a tu 'ex'

Recordar es volver a vivir y en ese sentido resulta muy grato que Facebook nos recuerde a diario pasajes de nuestra vida que quisimos compartir con los amigos y familiares. Sin embargo no todos son momentos que quisiéramos tener en mente, en especial si en algunos de ellos está una persona a la que preferimos no volver a ver.



Este es el caso de una expareja que en un momento determinado de la vida era nuestra gran compañía, y por tanto aparecía en varias de nuestras publicaciones en redes sociales. Por tanto resulta un poco incómodo que Facebook esté recordándonos a diario a alguien que preferimos dejar en el pasado.



Si es tu caso puedes evitar estos malos recuerdos siguiendo estos pasos de configuración en tu Facebook:



1.- Accede a la aplicación "Un día como hoy" que se encuentra en la parte derecha de tu página de inicio de Facebook (en la sección de aplicaciones). En la versión móvil debes hacer clic sobre la barra de configuración (tres pequeñas barras verticales) que se encuentra a lado del ícono de configuraciones.



2. Ingresa luego a "preferencias". Aquí podrás personalizar qué es lo que prefieres no ver cuándo Facebook te haga recuerdo a tus actividades de años pasados: nombres de personas e incluso una fecha en específico.

Desactivar notificaciones



Y si eres de los que definitivamente quieres dejar enterrado el pasado lo que puedes hacer es apagar todas las notificaciones de "Un día como hoy" haciendo clic sobre el botón de notificaciones y luego apretando en "desactivar".

En el video que encabeza la nota puedes ver toda la operación de filtrar recuerdos en la versión para celulares de Facebook.