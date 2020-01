Trump puede enfrentar juicio político por vínculos con Rusia

El escándalo de las filtraciones de información a Rusia del ex asesor en Seguridad Nacional del presidente de EEUU, Donald Trump, fue la crisis que marcó el primer mes del mandatario en la Casa Blanca y puede convertirse en el nuevo Watergate (el escándalo que provocó la renuncia de Richard Nixon a la Presidencia de EEUU), si se confirma la intervención rusa en las elecciones de noviembre y el contacto de más asesores republicanos con el Kremlin.



El Gobierno de Trump sufrió muchos reveses en un corto periodo, explicó el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida, Eduardo Gamarra; el caso más importante fue el de su asesor Michael Flynn, que jugó un rol muy importante en la campaña y al final fue despedido. “Es un escándalo que puede llegar a ser similar a Watergate, si la investigación confirma la intervención rusa en las elecciones y que miembros de la campaña de Trump pudieron haber estado en contacto directo con la inteligencia rusa”, opinó, en conversación telefónica con EL DEBER.



Watergate fue el escándalo político que hizo renunciar al presidente republicano Richard Nixon, en 1973, tras conocerse que su administración espió al Comité Nacional Demócrata en Washington durante la campaña en 1972. En el caso de la administración de Trump, además de las denuncias de robo de información por hackers rusos a servidores demócratas en noviembre a fin de favorecer al entonces candidato republicano, también está la discusión ilegal de Flynn con el embajador ruso en Washington sobre las sanciones de Obama a un grupo de diplomáticos del Kremlin antes de que Trump asumiera la Presidencia de EEUU. El asesor agravó aún más su situación al mentir respecto al contenido de la conversación al vicepresidente Mike Pence.



Khemvirg Puente, coordinador del Centro de Estudios Políticos de la UNAM, coincidió con Gamarra y afirmó: “En otros tiempos eso sería suficiente para un juicio político (contra Trump), pero al parecer se ha naturalizado a tal grado la frivolidad del nuevo presidente que parece que se está normalizando un comportamiento poco ético en el servicio público”.

El docente mexicano dijo que sorprende que los demócratas no cuestionen este comportamiento poco ético del equipo presidencial. “Es muy curioso que el asunto no haya escalado como para que se proceda a un juicio político contra Trump. Si hubiera ocurrido lo mismo con Barack Obama, Bill Clinton o George Bush hubiera sido un escándalo mayor”, indicó.



La bancada demócrata en el Congreso aún exige saber qué sabía Trump y cuándo lo supo, la misma indagación por el que Watergate alcanzó a Nixon. El mandatario salió a decir en su descargo que no estaba al tanto de la controversia con Flynn, pero cayó en la contradicción de que había sido alertado por el Departamento de Seguridad.

El primer mes de Trump

Trump arrancó su gestión el 20 de enero con promesas como eliminar el Obamacare, ordenar el inicio de obras del muro en la frontera con México y retirar a EEUU del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) en el primer día de su Gobierno, pero chocó con la realidad de que no existe un plan listo para reemplazarlo, el presupuesto es muy grande y México no pagará por la obra, y que las negociaciones tomarán varios años, respectivamente.



“Ha sido un primer mes agitado, extraordinario, de muchas oportunidades fotográficas, muchas oportunidades de firmar directivas presidenciales que no tienen poder de ley. Entonces, hay cosas muy simbólicas que hizo, como eliminar el financiamiento federal a ONG a favor del aborto”, evaluó Eduardo Gamarra.



Cumplió en cosas pequeñas, pero no en las cosas importantes con su gabinete, que aún no logra componerlo tras un mes de Gobierno, pese a que tiene mayoría en el Congreso.

La orden ejecutiva para vetar el ingreso a EEUU de inmigrantes y ciudadanos de siete países de mayoría musulmana es un claro ejemplo de que las iniciativas de Trump despegaron, pero no se concretaron. La norma fue bloqueada por la justicia y provocó revuelo en los principales aeropuertos del país. Algo similar ocurrió con otras promesas como el muro, el Obamacare, entre otros.



La ira de Trump fue descargada contra la justicia y la responsabilizó de cualquier atentado que sufriera el país. "No quiero llamar a una corte sesgada, así que no la llamaré sesgada (...). Pero los tribunales parecen ser muy políticos", sostuvo Trump durante un discurso ante jefes de la Policía, en un hotel de Washington, según la agencia EFE.

Estrategia diplomática

En el ámbito de las relaciones exteriores, Puente explicó que todos los gobiernos tienden a ser pragmáticos en su política exterior porque es frágil la paz en el mundo cuando existen Estados con el poderío militar como EEUU y China.



En las relaciones EEUU - México, la cuestión del muro fronterizo y la insistencia de Trump de hacer que los mexicanos puedan costearlo elevaron la tensión a tal nivel que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto canceló la reunión con su par estadounidese en Washington.



No es lo mismo para EEUU plantear el mismo discurso de confrontación con México, más débil en todos los ámbitos, que plantearlo frente a Canadá o China. “Por ello se entiende que el presidente Donald Trump y su equipo estén haciendo cambios para suavizar el tono, aunque lo único que se busca es no abrir simultáneamente tantos frentes de batalla política y mediática internos y externos”, dijo el analista