Pánico en la sala de concierto tras la explosión

La primera ministra británica, Theresa May, dijo hoy que la ciudad de Manchester ha sido víctima de un ataque terrorista "monstruoso" destinado a castigar a familias jóvenes que habían acudido a un concierto de música.



En una declaración al país ante la residencia oficial del 10 de Downing Street, May informó, además, de que la Policía cree conocer la identidad del autor del ataque, en el que 22 personas perdieron la vida, pero puntualizó que aún no puede ser facilitada.

En las redes sociales han comenzado a aparecer videos en el que se puede ver los momentos de pánico que se vivieron al interior de la sala de conciertos luego de la explosión.