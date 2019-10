Gobierno dice que cierre de Enatex es irreversible

El viceministro de la Micro y Pequeña Empresa, Martín Bazurco, remarcó este martes que el cierre de la Empresa Nacional Textil (Enatex) es irreversible por lo que no se podrá atender el pedido de los trabajadores de abrogar el Decreto Supremo 2765 para reponer las más de 800 fuentes laborales.



"De ninguna manera y hay que decirlo con muchísima claridad a la población y a los propios trabajadores, es irreversible la medida (del cierre), no hay forma de que se pueda dar marcha atrás", dijo Bazurco.



Reiteró que el cierre de la factoría tuvo el propósito de "precautelar los recursos del Estado", que podrían perderse de continuar con la producción a elevados costos.



En la víspera, un grupo de trabajadores de la empresa instaló un piquete de huelga de hambre en el edificio de la Federación de Fabriles, ubicado en el centro paceño. René Ticona, secretario de Relaciones de la Federación de Fabriles de La Paz, dijo que si la demanda de los trabajadores no es atendida hasta hoy, los fabriles masificarán sus medidas de presión.



Sin embargo Bazurco confirmó que el miércoles el presidente Evo Morales los recibirá. "Se ha convocado a los compañeros trabajadores de Enatex para el miércoles, para continuar el diálogo que se inició la semana pasada con el presidente en funciones Álvaro García Linera, y que entró en un cuarto intermedio, lo retomamos este miércoles con el presidente Evo Morales", puntualizó.



Pago de finiquitos



A decir de Bazurco, en estos días los trabajadores han empezado a cobrar sus finiquitos, "hay 530 trabajadores que han firmado prefiniquitos, es decir, más de la mitad. De estos 300 han cobrado ya su finiquito", señaló.



En promedio, cada trabajador de planta cobrará Bs 18.000, además de sus sueldos de mayo y el retroactivo del incremento salarial.