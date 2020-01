Así responde Russell Crowe a las críticas a su peso

El gladiador con cuerpazo y músculos de infarto dejó de existir. Hace unos días, salieron a la luz unas imágenes de Rusell Crowe en las que se lo ve exageradamente gordito ejercitándose en un parque. Las redes sociales 'reventaron' con críticas al galardonado actor, que contestó de manera cómica a sus detractores.

“I can bench press young Howard…. he cannot say the same”, algo que se podría traducir como: “yo puedo levantar a Howard con las piernas, él no puede decir lo mismo”. El intérprete, de 52 años, escribió estas palabras en Twitter, luego de que el periodista radiofónico Howard Stern se había burlado de su peso.

El actor tuvo que engordar más de 30 kilos en seis meses para su papel en la película Dos buenos tipos, que protagonizó el año pasado junto a Ryan Gosling. Según explicó el australiano en una entrevista, él alcanzó el peso más alto que haya tenido nunca. "Me estoy desgarrando en el camino de vuelta", explicó Crowe, que ha sido visto en los últimos días haciendo ejercicio cerca de su casa.